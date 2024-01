(Toronto) La Ligue professionnelle de hockey féminin a annoncé jeudi que le match du 16 février entre Montréal et Toronto a été déplacé au Scotiabank Arena, plutôt qu’au Mattamy Athletic Centre.

La Presse Canadienne

Intitulé la « Bataille de Bay Street », l’affrontement se tiendra au domicile des Maple Leafs de Toronto, qui peut accueillir près de 19 000 spectateurs. Il s’agira du troisième aréna de la LNH à accueillir un duel de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) cette saison.

« Nous sommes emballées d’amener le hockey de la LPHF au Scotiabank Arena, un lieu fantastique pour le plus récent chapitre de l’une des rivalités les plus féroces du hockey professionnel, a déclaré Jayna Hefford, vice-présidente principale des opérations hockey de la LPHF. Chaque fois que Montréal joue contre Toronto, les émotions sont vives et l’intensité monte. La toute première visite de Montréal à Toronto est le seul match à notre calendrier ce soir-là, donc tous les regards peuvent être tournés vers nos grandes joueuses. »

« Nous sommes fiers d’accueillir ce match historique ici, au Scotiabank Arena, et d’ouvrir notre domicile aux équipes féminines de Toronto et de Montréal », a ajouté Brendan Shanahan, président et gouverneur suppléant des Maple Leafs de Toronto.

Montréal revient d’une victoire au Minnesota, mercredi soir, et il trône au premier rang du classement général avec 13 points. Toronto se trouve au sixième et dernier échelon avec cinq points.

Les deux formations ont déjà croisé le fer cette saison, à l’Auditorium de Verdun. Toronto avait signé une victoire de 4-3 en tirs de barrage, le 20 janvier.