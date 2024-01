PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Saint Paul) Elaine Chuli a brillé avec une performance de 41 arrêts et la formation montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin a signé une victoire de 2-1, mercredi, infligeant du même coup une première défaite en temps réglementaire au Minnesota.

La Presse Canadienne

Avec cette victoire, les Montréalaises se sont emparées du premier rang du circuit, un point devant leurs rivales du Minnesota. Ces dernières ont toutefois un match en main.

« Je suis très heureuse de nos gardiennes, a lancé l’entraîneuse-chef Kori Cheverie, avant de faire une mise au point.

« Je devrai regarder les statistiques, mais plusieurs de leurs tirs venaient de l’extérieur. Je ne suis pas inquiète du tout par le nombre de tirs. En fin de compte, la défense est aussi importante de l’attaque. »

Laura Stacey et Tereza Vanisova ont inscrit les buts pour Montréal, qui avait subi sa seule défaite en temps réglementaire aux mains du Minnesota. C’était au compte de 3-0, le 6 janvier au Xcel Energy Center.

« Chaque soir, on a l’impression que c’est un match numéro 7, a déclaré Cheverie. C’est difficile d’obtenir trois points dans cette ligue. Je suis très heureuse de la réponse du groupe après la défaite [de 4-3 en fusillade] contre Toronto. Je suis heureuse de la façon dont nous les avons muselées. »

Michela Cava a marqué l’unique but des favorites locales. Nicole Hensley a repoussé 22 rondelles.

Un bon départ

Stacey a ouvert la marque à 4 : 12 de jeu en première période. Son tir sur réception a dévié sur une joueuse du Minnesota. La trajectoire changeante a trompé la vigilance de Hensley, qui faisait face à son premier lancer de la rencontre.

Après une première période âprement disputée, le Minnesota a pris l’ascendant au deuxième tiers, dominant 17-6 au chapitre des tirs au but.

« On a beaucoup de pénalités, donc c’est l’une des raisons pour lesquelles on donne beaucoup de tirs. Mais on a deux très bonnes gardiennes », a analysé Vanisova.

Cava en a profité pour créer l’égalité à 11 : 51 de l’engagement. Elle a récupéré une rondelle libre à la gauche de Chuli après un tir initial de Liz Schepers. C’était son premier but et son deuxième point dans la LPHF.

Les Montréalaises ont obtenu une occasion en avantage numérique ensuite, mais elles ont été incapables de trouver le fond du filet. Elles n’ont inscrit qu’un but en 22 opportunités avec au moins une joueuse en plus depuis le début de la campagne.

Les visiteuses ont toutefois été efficaces en infériorité numérique, étant parfaites en cinq occasions.

Punie en troisième période, Vanisova a d’ailleurs remercié ses coéquipières jouant en infériorité avec le but de la victoire dès son retour sur la glace.

« On a eu beaucoup de pénalités aujourd’hui et je suis très reconnaissante qu’on les ait toutes écoulées. C’était du bon travail des joueuses en infériorité », a commenté Vanisova.

Après un dégagement de Catherine Daoust et une sortie ratée de Hensley pour prendre le contrôle de la rondelle, Maureen Murphy a tiré vers le filet d’un angle très restreint. Le retour s’est retrouvé dans l’enclave, et Vanisova a profité d’une cage béante pour redonner l’avance à la formation montréalaise.

« Évidemment, c’était un but important, a reconnu Vanisova. [Murphy] a fait du bon travail en échec avant, ça a rebondi vers moi et j’avais un filet désert. C’était une victoire très, très importante pour nous, c’est certain. »

C’était un premier but dans la LPHF pour la joueuse tchèque de 27 ans, alors qu’il ne restait que 6 : 06 à jouer.

La troupe de Cheverie reprendra l’action samedi en accueillant l’équipe d’Ottawa, à la Place Bell de Laval. Les Ottaviennes se sont inclinées 3-2 contre Boston, mercredi.