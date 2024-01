PHOTO PAUL BEATY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Les Blackhawks de Chicago ont consenti un contrat de deux saisons au gardien de but Petr Mrazek, mercredi.

Associated Press

La nouvelle entente de Mrazek lui permettra de demeurer avec l’équipe de l’Illinois jusqu’à la conclusion de la saison 2025-26, et il accaparera en moyenne 4,25 millions US sur la masse salariale des Hawks. Il présentait une fiche de 12-17-1 avec une moyenne de buts alloués de 3,01 et un taux d’efficacité de ,907 avant la rencontre face au Kraken de Seattle, mercredi soir.

Mrazek, qui aura 32 ans le 14 février, a été acquis des Maple Leafs de Toronto en juillet 2022. Il a compilé un dossier de 10-22-3 avec une moyenne de 3,66 et un taux d’efficacité de ,894 à sa première saison avec les Blackhawks.

Mrazek fut un choix de cinquième ronde au repêchage de la LNH en 2010 et a entamé sa carrière dans la LNH avec les Red Wings de Detroit en 2013. Il présente une fiche de 162-141-35 assortie de 25 jeux blancs, d’une moyenne de 2,78 et d’un taux d’efficacité de ,907 en 366 matchs de saison régulière en carrière dans le circuit Bettman.