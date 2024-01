(Zurich) Le vétéran de l’équipe masculine canadienne Ryan Smyth et l’architecte du hockey féminin Melody Davidson font partie des huit intronisés au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2024.

La Presse Canadienne

Smyth a agi à titre de capitaine du Canada lors de cinq de ses huit Championnats du monde et il a également participé à deux Jeux olympiques.

L’attaquant originaire de Banff, en Alberta, était membre de l’équipe masculine qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Salt Lake City, en 2002. Smyth a également disputé 1270 matchs dans la LNH au cours d’une carrière de 20 ans.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’IIHF Melody Davidson

Davidson, originaire d’Oyen, en Alberta, entrera au Temple en tant que bâtisseuse. Elle a dirigé l’équipe féminine canadienne vers deux médailles d’or de suite aux Jeux olympiques de Turin, en 2006, et de Vancouver, en 2010. Elle a été directrice générale des équipes qui ont gagné l’or aux Jeux de Sotchi, en 2014, et l’argent aux Jeux de PyeongChang, en 2018.

Elle est devenue mentore des entraîneuses internationales de la FIHG en 2011 et elle siège au comité de hockey féminin depuis 2010.

Smyth et Davidson rejoignent les joueurs Jaromir Jagr, Igor Liba et Jaroslav Pouzar (Tchéquie), Natalie Darwitz (États-Unis), Kenny Johnsson (Suède) et Petteri Nummelin (Finlande) parmi les intronisés pour 2024 qui ont été annoncés par la FIHG, lundi.

La FIHG a intronisé 224 membres au Temple de la renommée depuis sa création en 1997.