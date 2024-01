Lisez les comptes rendus des matchs du 14 janvier dans la LNH.

Artemi Panarin et Alexis Lafrenière ont touché la cible en première période et les Rangers de New York ont tenu le coup pour battre les Capitals de Washington 2-1, dimanche.

Les Rangers revenaient d’un revers de 3-2 aux mains des Capitals, samedi, et ils ont mis fin à une séquence de quatre revers.

Les New-Yorkais ont résisté à une pression constante des Capitals en troisième période et ils ont terminé la rencontre avec la victoire. Igor Shesterkin a réalisé 24 arrêts.

T. J. Oshie a inscrit le seul but des Capitals, en deuxième période. Charlie Lindgren a conclu le match avec 29 arrêts.

Panarin a marqué son 27e filet de la campagne, ce qui constitue un sommet pour les Rangers. Il mène également l’équipe avec 59 points.

Vincent Trocheck a participé au but de Panarin. Il a amassé 13 points à ses huit dernières sorties et 17 à ses 14 dernières.

Lafrenière a réussi son 11e but de la saison alors qu’il ne restait que 50 secondes à écouler au premier engagement. Il a été frustré par Lindgren avant de sauter sur son retour pour enfiler l’aiguille.

Allan Kreda, Associated Press