(Philadelphie) L’ère Gustav Lindström est terminée à Montréal. Le défenseur suédois poursuivra sa carrière avec les Ducks d’Anaheim, qui l’ont réclamé au ballottage ce mercredi.

Lindström, 25 ans, avait été acquis des Red Wings de Detroit l’été dernier dans l’échange ayant envoyé Jeff Petry dans la ville de l’automobile. Retranché par le Tricolore au terme du camp d’entraînement, il a été soumis une première fois au ballottage au début du mois d’octobre, sans être réclamé, et a été cédé au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Le droitier a rapidement été rappelé en renfort après que David Savard se fut fracturé une main. En 14 matchs, il a abattu du boulot honnête, alors qu’il a surtout été employé dans un rôle de soutien. Il a inscrit un but et amassé quatre points.

Au retour en forme de Savard, il a toutefois été retranché de la formation et n’a plus joué. Il a regardé les 12 derniers matchs du club depuis les gradins. La direction du club repoussait le plus possible son renvoi dans les mineures, puisqu’il fallait de nouveau soumettre le défenseur au ballottage.

On s’est finalement résigné à cette solution afin de libérer une place dans la formation pour le retour imminent de Rafaël Harvey-Pinard… et les Ducks l’ont réclamé. À court terme, à Anaheim, il comblera vraisemblablement la place laissée libre sur le flanc droit de la défense par le départ de Jamie Drysdale, échangé aux Flyers de Philadelphie plus tôt cette semaine.