(Toronto) L’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) a dévoilé un nouveau programme, Première Ligne, destiné à appuyer la santé mentale de ses membres.

La Presse Canadienne

L’annonce a été faite au Temple de la renommée du hockey. Le programme a été développé en partenariat avec Changer les mentalités, le programme de formation de la Commission sur la santé mentale du Canada (CSMC).

Le directeur général de l’AJLNH, Marty Walsh, l’ex-défenseur de la LNH Jay Harrison, ainsi que le vice-président de Changer les mentalités, Shane Silver, étaient sur place pour présenter les grandes lignes de ce nouveau programme.

Silver a indiqué que Première Ligne s’appuie sur le programme L’Esprit au travail-Sports. Il a pour objectif d’augmenter la sensibilisation aux problèmes de santé mentale courants tels que la dépression, l’anxiété, la dépendance et l’automutilation ; de donner aux membres les aptitudes nécessaires pour offrir un soutien entre pairs ; et lutter contre la stigmatisation en plus d’offrir des stratégies pour la surmonter.

Walsh a ajouté que le programme se voudra également une ressource pour les joueurs et leur famille, en plus d’améliorer leur bien-être, sur la patinoire comme à l’extérieur.

Cette initiative survient plusieurs mois après la création d’UNLMT, un programme d’aide aux joueurs pour les aider à s’adapter à la vie après le hockey.