Lisez les comptes rendus des matchs du 2 janvier dans la LNH.

Connor McDavid a inscrit un but et ajouté quatre aides et les Oilers d’Edmonton ont remporté un sixième match de suite en défaisant les Flyers de Philadelphie 5-2, mardi. McDavid a atteint le plateau des 900 points en carrière à son 602e match dans la Ligue nationale de hockey. Il est devenu le sixième joueur le plus rapide à totaliser 900 points après Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy et Peter Stastny. Ryan Nugent-Hopkins a réussi un doublé et ajouté une aide pour les Oilers, qui sont la seule équipe à avoir remporté six matchs consécutifs à deux reprises depuis le début de la saison. Zach Hyman a également terminé le match avec trois points, touchant la cible une fois. Leon Draisaitl a été l’autre buteur des Oilers. Stuart Skinner a repoussé 35 rondelles. Travis Konecny et Marc Staal ont répliqué pour les Flyers, qui ont perdu trois parties d’affilée et cinq de leurs six dernières. Carter Hart a repoussé 31 des 36 tirs dirigés vers lui. Shane Jones, La Presse Canadienne

Une 5e victoire de suite pour les Panthers PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS Sam Reinhart (13) Sam Reinhart et Matthew Tkachuk ont marqué en 42 secondes d’intervalle en troisième période et les Panthers de la Floride ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 4-1, mardi. Reinhart a brisé une égalité de 1-1 d’un jeu de puissance à 7 : 56 du troisième tiers. Tkachuk a été crédité d’un but quelques instants plus tard lorsque le défenseur des Coyotes Michael Kesselring a fait dévier la rondelle dans son propre filet. Sergei Bobrovsky a effectué 21 arrêts pour les Panthers, qui ont remporté un cinquième match consécutif. Carter Verhaeghe et Gustav Forsling ont également trouvé le fond du filet. Aleksander Barkov a récolté une mention d’aide pour établir une nouvelle marque d’équipe avec 416. Il a été complice de neuf buts à ses cinq dernières parties. Alex Kerfoot a inscrit un but en infériorité numérique, tôt en troisième période. Les Coyotes avaient remporté leurs deux matchs précédents et six de leurs sept derniers. Jason Zucker a écopé d’une pénalité de cinq minutes après avoir plaqué Nick Cousins dans la bande avec 51 secondes à écouler en deuxième période. Il a dû se défendre en jetant les gants contre Forsling, qui a quant à lui été chassé pour deux minutes après avoir été l’instigateur du combat. Jack Magruder, Associated Press

Les Canucks marquent 5 buts en 1re et l’emportent 6-3 contre les Sénateurs PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Elias Pettersson et Pius Suter ont tous les deux réussi des doublés pour les Canucks de Vancouver, qui ont inscrit cinq buts en première période pour vaincre les Sénateurs d’Ottawa 6-3, mardi. J. T. Miller et Ian Cole ont également trouvé le fond du filet pour les Canucks. Vladimir Tarasenko a inscrit deux buts pour les Sénateurs. Claude Giroux a été l’autre buteur et a ajouté une mention d’aide. La défaite survient après que les Sénateurs eurent retiré l’étiquette intérimaire au titre de directeur général de Steve Staios, dimanche. Dave Poulin a été nommé vice-président senior aux opérations hockey. Thatcher Demko a bloqué 35 des 38 tirs décochés vers lui pour les Canucks. À l’autre bout de la patinoire, Anton Forsberg a été remplacé par Joonas Korpisalo après avoir alloué quatre buts sur 13 lancers. En relève, Korpisalo a bloqué 11 rondelles. Nick Wells, La Presse Canadienne

Les Maple Leafs blanchissent les Kings PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS Martin Jones (31) Martin Jones a effectué 31 arrêts pour signer son 30e jeu blanc en carrière, William Nylander a marqué deux buts et les Maple Leafs de Toronto ont mis un terme à une séquence de trois défaites en l’emportant 3-0 contre les Kings de Los Angeles, mardi. Calle Jarnkrok a également touché la cible et Tyler Bertuzzi a récolté deux aides pour les Maple Leafs, qui amorçaient un voyage de trois rencontres en Californie. Cam Talbot a bloqué 26 rondelles pour les Kings, qui ont perdu un troisième match consécutif pour la première fois de la saison. Ils ont également perdu quatre de leurs cinq dernières rencontres devant leurs partisans. Jones, qui a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings, a réussi un deuxième blanchissage depuis son retour au sein du circuit, le mois dernier. Ses 71 jeux blancs le placent au 71e rang de l’histoire, à égalité avec Talbot. Jones a pris la relève devant la cage des Maple Leafs avec la blessure à une cheville de Joseph Woll et le renvoi dans les mineures d’Ilya Samsonov. Son adjoint pour le match était Dennis Hildeby, qui n’a jamais pris part à un match de la LNH. Greg Beacham, Associated Press

Un doublé pour Perron dans ungain des Red Wings PHOTO STAN SZETO, USA TODAY SPORTS David Perron David Perron a réussi un doublé, inscrivant notamment le but qui a rompu l’égalité avec 1 : 30 à jouer, et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Sharks de San Jose 5-3, mardi. Il s’agissait d’une neuvième défaite de suite pour les Sharks. Daniel Sprong et J. T. Compher ont également fait bouger les cordages pour les Red Wings. Lucas Raymond a récolté trois mentions d’aide, et Michael Rasmussen a marqué dans un filet désert avec six secondes à écouler. Alex Lyon a repoussé 28 rondelles. Fabian Zetterlund, Justin Bailey et Alexander Barabanov ont fait scintiller la lumière rouge pour les Sharks, qui sont au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey. Kaapo Kahkonen a effectué 22 arrêts. Barabanov a atteint le plateau des 100 points en carrière. C’était son 178e match. Eric He, Associated Press

Andrei Svechnikov marque 2 buts, les Hurricanes défont les Rangers PHOTO DANNY WILD, USA TODAY SPORTS Andrei Svechnikov Andrei Svechnikov a marqué deux fois et Pyotr Kochetkov a effectué 28 arrêts dans une victoire de 6-1 des Hurricanes de la Caroline contre les Rangers de New York, mardi. Kochetkov n’a subi qu’une défaite en temps réglementaire à ses neuf dernières sorties. Svechnikov a quant à lui prolongé à cinq matchs sa séquence avec au moins un point. Il a touché la cible six fois au cours de celle-ci. L’ancien des Rangers Brady Skjei a récolté trois mentions d’aide pour les Hurricanes, qui ont remporté un quatrième match de suite et porté leur fiche à 7-1-3 à leurs 11 dernières rencontres. Jack Drury, Jordan Martinook, Jalen Chatfield et Michael Bunting ont été les autres buteurs. Chris Kreider a inscrit le seul but des Rangers. L’attaquant des Hurricanes Sebastian Aho s’est fait complice d’un but de Svechnikov et a obtenu au moins un point dans un cinquième match consécutif. Il compte 10 aides et 12 points à ses quatre dernières sorties. Igor Shesterkin a cédé six fois sur 27 tirs. Cette défaite a mis un terme à sa série de cinq victoires. Allan Kreda, Associated Press

James van Riemsdyk aide les Bruins à gagner contre les Blue Jackets PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS James van Riemsdyk a marqué en avantage numérique et a obtenu deux aides pour aider les Bruins de Boston à vaincre les Blue Jackets 4-1, mardi soir à Columbus. Les Bruins ont prolongé leur séquence de victoires à quatre matchs. Kevin Shattenkirk, Danton Heinen et Trent Frederic ont aussi touché la cible pour les Bruins, alors que Linus Ullmark a bloqué 25 tirs. Kent Johnson a inscrit le filet des Blue Jackets et Spencer Martin a repoussé 23 lancers. Après une première période sans but dans laquelle les Blue Jackets ont dominé 12-5 au chapitre des tirs, les Bruins ont pris le contrôle du match en inscrivant deux buts au deuxième vingt. Ils ont ajouté deux buts supplémentaires au dernier engagement. Shattenkirk a inscrit son troisième but en deux matchs à 2 : 12 de jeu de la deuxième période. Les Blue Jackets ont créé l’égalité 1 : 52 de jeu plus tard, sur le but de Johnson. Dmitri Voronkov a récolté une aide sur le but pour porter son total de points cette saison à 20, au cinquième rang chez les recrues de la ligue. Van Riemsdyk a marqué pour faire 2-1 à 13 : 07 de jeu. Nicole Kraft, Associated Press

Les Capitals battent les Penguins, Ovechkin et Crosby marquent PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Alexander Ovechkin a marqué en avantage numérique et les Capitals de Washington ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-3, mardi soir. Ovechkin et Sidney Crosby s’affrontaient pour la 67e fois en saison régulière. Crosby a récolté un but et une aide, mais son équipe n’a pas été en mesure de compléter sa remontée, alors que les Capitals ont rapidement pris les devants 4-0 dans la rencontre. C’était la 10e fois que les deux vedettes trouvaient le fond du filet dans la même partie, mais la première fois depuis le 7 novembre 2018. Martin Fehervary, Tom Wilson et Beck Malenstyn ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui avaient perdu quatre matchs de suite. Darcy Kuemper a réalisé 33 arrêts. Ovechkin a marqué son huitième filet de la campagne et son 830e but en carrière. Il est à 65 buts de dépasser le record de tous les temps de Wayne Gretzky, qui en a obtenu 894. L’ailier a également dépassé le défenseur québécois Raymond Bourque au septième rang de la LNH pour le plus de points en carrière avec la même équipe. Crosby a marqué son 21e but de la saison, en avantage numérique au deuxième vingt. Crosby a dépassé Joe Thornton au 12e rang de l’histoire des meilleurs pointeurs de la ligue, avec 1540 points en carrière. Dan Scifo, Associated Press

Jonathan Huberdeau marque dans la victoire des Flames contre le Wild PHOTO ABBIE PARR, ASSOCIATED PRESS Andrew Mangiapane et Jonathan Huberdeau ont tous les deux marqué en première période pour les Flames de Calgary, qui ont vaincu le Wild du Minnesota 3-1, mardi. Blake Coleman a inscrit l’autre but des Flames dans une cage déserte et Jacob Markstrom a réalisé 28 arrêts. Mangiapane a inscrit son septième but de la campagne à 11 : 40 de la première période. Il a redirigé un tir de Rasmus Andersson pour déjouer Marc-André Fleury. Le gardien québécois a effectué 30 arrêts et n’est qu’à une victoire de rejoindre Patrick Roy au deuxième rang dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey avec 551. Huberdeau a porté la marque à 2-0 avec 23,1 secondes à écouler à la première. C’était son premier but depuis le 20 novembre et seulement son deuxième point en 14 rencontres. Pat Maroon a été le seul buteur du Wild, qui devait se débrouiller sans son meilleur pointeur Kirill Kaprizov. Le gardien Filip Gustavsson ainsi que les attaquants Vinni Lettieri et Marcus Foligno étaient également absents. Le Wild a perdu ses trois dernières parties. Tyler Mason, Associated Press

Les Jets prolongent leur séquence de victoires et battent le Lightning PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Nikolaj Ehlers a inscrit le but gagnant tard au troisième vingt pour aider les Jets de Winnipeg à vaincre le Lightning de Tampa Bay 4-2, mardi. Les Jets ont ainsi prolongé leur série de matchs avec au moins un point à neuf. Cette séquence (7-0-2) égale un record d’équipe établi en décembre 2005 par les Thrashers d’Atlanta. Neal Pionk, Alex Iafallo et Morgan Barron, dans un filet désert, ont aussi marqué dans la victoire. Barron a également obtenu une aide, alors que Vladislav Namestnikov en a récolté trois. Connor Hellebuyck a stoppé 33 rondelles pour les Jets, lui qui montre une fiche de 18-6-3 en 27 matchs. Nikita Kucherov a inscrit un but et a ajouté une aide pour le Lightning. Steven Stamkos a aussi touché la cible. Andrei Vasilevskiy a bloqué 23 tirs dans la défaite. Le Lightning menait 1-0 après 20 minutes de jeu, mais les Jets ont pris les devants 2-1 après la deuxième période. Kucherov a marqué avec 37 secondes à jouer en temps réglementaire, prolongeant sa séquence de matchs avec au moins un but à quatre. Judy Owen, La Presse Canadienne

Les Predators blanchissent les Blackhawks, Saros réalise 21 arrêts PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Gustav Nyquist et Ryan O’Reilly ont les deux terminé la rencontre avec un but et une aide, Juuse Saros a bloqué 21 tirs pour le jeu blanc, et les Predators de Nashville ont battu les Blackhawks de Chicago 3-0, mardi soir. Luke Evangelista a également touché la cible pour les Predators, qui ont remporté leurs trois duels contre les Blackhawks cette saison. Arvid Soderblom a repoussé 33 rondelles pour les Blackhawks, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Le jeu blanc de Saros était son deuxième de la saison et son 22e en carrière. Nyquist a ouvert la marque en avantage numérique, à 5 : 16 de jeu en première période. L’attaquant a inscrit son quatrième but en autant de matchs, à l’aide d’un tir des poignets qui a battu Soderblom par-dessus la mitaine. O’Reilly a doublé l’avance des siens avec 4 : 37 à jouer en temps réglementaire, alors que les Predators profitaient d’un avantage numérique à cinq contre trois. Evangelista a complété le score avec un but dans un filet désert, dans la dernière minute de jeu. Jim Diamond, Associated Press