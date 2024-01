Marie-Philip Poulin « Comme la première fois que j’ai joué au hockey »

Plus que quelques heures et l’équipe montréalaise de la LPHF disputera le premier duel de son histoire, au TD Place d’Ottawa. « On est comme des enfants à Noël. On a attendu ce moment-là tellement longtemps », lâche la capitaine, Marie-Philip Poulin, au bout du fil.