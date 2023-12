Sans grande surprise, l’attaquante vedette Marie-Philip Poulin est la première capitaine de l’histoire de l’équipe de Montréal, de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Elle sera épaulée par Laura Stacey et Erin Ambrose, qui porteront le A d’ajointes au capitaine. Kristin O’Neill le portera également lors des matchs à l’étranger.

L’annonce a eu lieu vendredi après-midi, lors de la présentation au Centre Bell du spectacle Crystal du Cirque du Soleil. Les joueuses concernées ont appris la nouvelle sur place.

La nomination de Poulin comme capitaine allait de soi, elle qui est considérée comme la meilleure joueuse au monde. L’attaquante de Beauceville, qui n’a plus besoin de présentation, a porté ce titre presque partout où elle est passée dans sa carrière. Elle est d’ailleurs la capitaine de l’équipe canadienne depuis 2015.

Quant à Stacey et Ambrose, elles évoluent toutes deux pour l’équipe nationale depuis 2016. La première faisait partie des trois premières joueuses à signer une entente avec le club montréalais. Quant à la deuxième, une défenseure à caractère offensif, elle a été le choix de premier tour de la directrice générale Danièle Sauvageau lors du repêchage.

Cette annonce survient à quatre jours du premier match historique de l’équipe, qui aura lieu le 2 janvier, à la Place TD, à Ottawa.

RDS diffusera les matchs

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Au total, 16 rencontres de l’équipe de Montréal seront présentées à RDS entre le 2 janvier et le 4 mai.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le Réseau des Sports (RDS), TSN et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) ont fait l’annonce d’une entente assurant la couverture en direct de nombreux matchs de la nouvelle ligue, dont la première saison débutera le 1er janvier.

L’entente inclut les droits de diffusion des séries éliminatoires et de la finale de la LPHF en 2024.

Au total, 16 rencontres de l’équipe de Montréal seront présentées à RDS entre le 2 janvier et le 4 mai. La rencontre du 2 janvier sera d’ailleurs la première de l’histoire de l’équipe montréalaise, dirigée par Kori Cheverie.

Claudine Douville et Isabelle Leclaire seront à la description et l’analyse des matchs. Andrée-Anne Barbeau, Émilie Duquette, Karell Émard et Stéphanie Poirier seront pour leur part présentes pour l’avant-match. La journaliste Catherine Savoie complète l’équipe de diffusion.

« La visibilité offerte par nos partenaires de diffusion est sans précédent dans le hockey féminin et renforce l’intérêt croissant pour notre sport », a mentionné Stan Kasten, membre du conseil consultatif de la LPHF, par voie de communiqué.

Les huit matchs de la formation montréalaise qui ne sont pas diffusés à RDS seront présentés sur Ici Tou.tv, à Radio-Canada. Deux de ces matchs seront également présentés sur Ici Télé. Tous les matchs à Radio-Canada seront commentés par le journaliste Jean St-Onge, qui sera accompagné de la directrice hockey du Centre de haute performance 21.02, Stéphanie Poirier. Cette dernière agira comme analyste.

Rappelons que l’équipe de Montréal débutera sa saison le 2 janvier à Ottawa, avant de se rendre au Minnesota le 6 janvier et à New York le 10 janvier. Le premier match à domicile aura lieu le 13 janvier, à l’Auditorium de Verdun, contre la formation de Boston.