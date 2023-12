Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Consultez les sommaires des rencontres

Les Kings, de leur côté, avaient remporté quatre de leurs cinq dernières sorties. Anze Kopitar a marqué un but et ajouté une aide. Trevor Moore a été l’autre buteur et Cam Talbot a réalisé 29 arrêts.

Jack Eichel, Michael Amadio et William Karlsson ont marqué pour les Golden Knights lors des deux premières périodes. Le club du Nevada avait perdu cinq de ses six derniers matchs.

Egor Zamula, Sean Walker et Joel Farabee ont marqué dans un intervalle de 2 : 06 pour ouvrir le pointage. Garnet Hathaway a ajouté un dernier but pour les Flyers, qui avaient perdu leurs deux dernières rencontres.

Les Oilers marquent 4 buts en 1re période et défont les Sharks 5-0

Zach Hyman, Evan Bouchard et Ryan McLeod ont amassé un but et une aide en première période et les Oilers d’Edmonton ont vaincu les Sharks de San Jose 5-0, jeudi.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi touché la cible pour les Oilers, qui disputaient le premier de trois matchs en Californie. Stuart Skinner a effectué 25 arrêts pour signer son deuxième blanchissage de la saison et son quatrième en carrière.

Les Oilers ont porté leur fiche à 11-3-0 à leurs 14 derniers matchs après un début de saison difficile.

Les Sharks ont subi une septième défaite d’affilée. Ils avaient traversé une série de 11 revers plus tôt cette saison.

À son premier départ dans la Ligue nationale de hockey, Magnus Chrona a cédé quatre buts en 12 tirs. Kaapo Kahkonen a pris la relève en deuxième période, effectuant 17 arrêts.

La formation californienne a alloué quatre buts ou plus lors de chacune de ses six dernières rencontres.

Eric He, Associated Press