Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Une troisième victoire de suite pour les Devils

Jesper Bratt a totalisé un but et trois aides pour aider les Devils à vaincre les Sénateurs d’Ottawa 6-2, vendredi. Il s’agit d’une troisième victoire de suite pour le club du New Jersey.

Les frères Luke et Jack Hughes ont tous les deux récolté un but et deux aides pour les Devils. Dawson Mercer, Tyler Toffoli et Brendan Smith ont également fait scintiller la lumière rouge et Nico Daws a réussi 24 arrêts.

Drake Batherson et Jacob Bernard-Docker ont marqué les buts des Sénateurs, qui avaient remporté leurs deux matchs précédents. Joonas Korpisalo a bloqué 23 tirs dans la défaite.

Les Devils ont amorcé la troisième période avec une avance de 4-1. Après avoir écoulé une séquence en infériorité numérique, ils ont vu Nico Hischier trouver Smith, qui quittait le banc des pénalités. Smith a profité d’une échappée et a déjoué Korpisalo d’une feinte avant de mettre la rondelle au fond du filet.

Le capitaine des Sénateurs Brady Tkachuk a atteint le plateau des 300 points dans la Ligue nationale de hockey avec une aide en première période.

Darren Desaulniers, La Presse Canadienne