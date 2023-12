Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Le gardien québécois Marc-André Fleury a réalisé 19 arrêts dans une victoire de 3-2 du Wild du Minnesota contre les Bruins de Boston, samedi, pour s’approcher à une seule victoire des 551 en carrière de Patrick Roy. Roy est deuxième dans l’histoire de la LNH derrière Martin Brodeur (691). Kirill Kaprizov a marqué dans un troisième match de suite pour le Wild. Il compte quatre buts et six points à ses trois dernières sorties. Joel Eriksson Ek et Marcus Foligno ont également touché la cible. David Pastrnak et Morgan Geekie ont trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont perdu quatre matchs de suite (0-2-2) pour la première fois depuis le 12 décembre 2019. Linus Ullmark a effectué 32 arrêts. Le Wild revendique une fiche de 10-3-0 depuis l’arrivée de John Hynes comme entraîneur-chef. Dans le match du jour, il a marqué deux fois en deuxième période pour transformer un déficit d’un but en une avance de 2-1. Pastrnak a pour sa part atteint le plateau des 20 buts lors d’une huitième saison consécutive. Seulement cinq autres joueurs ont réussi l’exploit dans l’histoire des Bruins. Le capitaine du Wild, Jared Spurgeon, ratait un sixième match de suite en raison d’une blessure au bas du corps. Mike Cook, Associated Press

Victoire des Panthers dans une reprise de la finale de la Coupe Stanley PHOTO LYNNE SLADKY, ASSOCIATED PRESS Carter Verhaeghe et Sam Reinhart ont marqué en avantage numérique dans un intervalle de 1 : 59 en troisième période et les Panthers de la Floride ont défait les Golden Knights de Vegas 4-2, samedi, dans une reprise de la dernière finale de la Coupe Stanley. Sam Bennett et Gustav Forsling ont aussi touché la cible pour les Panthers, tandis que Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov et Brandon Montour ont chacun amassé deux aides. Sergei Bobrovsky a repoussé 23 lancers. Mark Stone et Pavel Dorofeyev ont répliqué pour les Golden Knights, qui avaient triomphé en cinq matchs face aux Panthers pour remporter les grands honneurs le printemps dernier. Les Golden Knights ont encaissé un troisième revers de suite, égalant leur pire séquence de la saison. Ils affichent un dossier de 10-9-4 depuis qu’ils ont commencé leur défense en remportant 11 de leurs 12 premiers matchs (11-0-1). Jiri Patera a stoppé 38 tirs devant le filet des Golden Knights. Les Panthers ont commencé le match en force, décochant 15 des 16 premiers tirs au but de la rencontre. En ajoutant les tirs qui ont raté la cible ou qui ont été bloqués, les Panthers ont obtenu 29 des 30 premières tentatives vers le filet adverse. Patera a cependant résisté aux nombreux assauts. Keegan Kolesar avait fracturé le sternum de Tkachuk en juin dernier et Ryan Lomberg l’a invité à rendre des comptes. Lomberg a atteint la cible sur le premier coup du combat et Kolesar a chuté sur la glace. Stone a ouvert la marque tôt en deuxième période, mais Bennett a répliqué pour les Panthers, puis Forsling a donné les devants à l’équipe locale. Dorofeyev a créé l’égalité 2-2 tard en deuxième période. Verhaeghe a donné les devants pour de bon aux Panthers 17 secondes après le début d’un avantage numérique. Reinhart a ajouté un but d’assurance environ deux minutes plus tard, profitant d’un écran de Tkachuk pour déjouer Patera. Colby Guy, Associated Press

Les Stars viennent de l’arrière avec 15 secondes à jouer et défont les Predators 3-2 PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS Roope Hintz (24) et Craig Smith (15) Craig Smith et Jani Hakanpaa ont marqué lors des 15 dernières secondes pour procurer aux Stars de Dallas une victoire de 3-2 contre les Predators de Nashville, samedi. L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Evgenii Dadonov a aussi touché la cible pour les Stars, qui montrent un dossier de 5-0-1 à leurs six dernières rencontres. Scott Wedgewood a effectué 19 arrêts. Michael McCarron et Colton Sissons ont enfilé l’aiguille en deuxième période pour les Predators, qui ont remporté huit de leurs 11 dernières rencontres. Juuse Saros a repoussé 31 rondelles. Les deux derniers buts ont été inscrits alors que Scott Wedgewood était au banc au profit d’un sixième joueur. Smith, qui a joué pendant neuf saisons avec les Predators, a tout d’abord inscrit son troisième filet de la campagne lors d’une mêlée devant la cage de Saros, puis Hakanpaa a inscrit le but décisif avec seulement quatre secondes à écouler. C’était son premier de la saison. Les Stars sont ainsi devenus la première équipe à l’emporter après avoir marqué le but égalisateur et le but gagnant au cours des 15 dernières secondes du temps réglementaire. Jim Diamond, Associated Press

Toffoli inscrit le but vainqueur dans un gain de 3-2 des Devils face aux Red Wings PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Timo Meier a réussi un doublé et Tyler Toffoli a inscrit le but qui a fait la différence avec 7 : 15 à faire dans un gain de 3-2 des Devils du New Jersey face aux Red Wings de Detroit, samedi. Vitek Vanecek a repoussé 22 tirs et a joué de chance quand Daniel Sprong a atteint le poteau pendant un avantage numérique des Red Wings en fin de rencontre. Les Devils ont ainsi mis fin à une série de trois défaites (0-2-1). Patrick Kane et Shayne Gostisbehere ont marqué pour les Red Wings, qui ont perdu cinq de leurs six derniers matchs. Michael Hutchinson a bien fait à son premier départ avec les Red Wings, stoppant 32 lancers. Toffoli a inscrit le but vainqueur en faisant dévier un tir de Jesper Bratt derrière Hutchinson. Les Red Wings ont disputé plus de 25 minutes de jeu sans le centre de quatrième trio Christian Fischer et le défenseur Jeff Petry, qui ont été victimes d’une collision. Fischer a eu besoin d’aide pour quitter la patinoire. Tom Canavan, Associated Press

Auston Matthews marque deux buts et les Maple Leafs battent les Blue Jackets 4-1 PHOTO JAY LAPRETE, ASSOCIATED PRESS Auston Matthews a continué sur sa lancée avec deux buts et une aide et il a aidé les Maple Leafs de Toronto à battre les Blue Jackets de Columbus 4-1, samedi. Matthews a trouvé le fond du filet dans un septième match de suite. Au cours de cette séquence, il a inscrit 12 buts et gonflé son total à 28, un sommet à travers la LNH jusqu’ici cette saison. William Nylander a ajouté un but en infériorité numérique et deux aides, amassant au moins un point dans un 11e match d’affilée. John Tavares et Mitch Marner ont aussi touché la cible, aidant les Leafs à mettre fin à une série de deux défaites. Martin Jones a réussi 27 arrêts. Les Blue Jackets ont perdu les services du centre Sean Kuraly tard en première période. Il a subi une blessure aux abdominaux et a eu besoin d’aide pour retraiter au vestiaire. Les dernières 18,3 secondes de la période ont été disputées tout juste avant le début de la deuxième période. L’équipe a indiqué que la blessure ne semblait pas sérieuse. Kuraly a malgré tout été transporté dans un hôpital par mesure préventive. Justin Danforth a fait scintiller la lumière rouge pour les Blue Jackets, qui ont encaissé un quatrième revers de suite à domicile. Daniil Tarasov a réalisé 26 arrêts. Nicole Kraft, Associated Press

Stützle marque en prolongation et les Sénateurs battent les Penguins 5-4 PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Tim Stützle a touché la cible après 70 secondes de jeu en prolongation et les Sénateurs d’Ottawa ont mis fin à une série de six défaites en battant les Penguins de Pittsburgh 5-4, samedi. Les joueurs des Sénateurs ont ainsi offert une première victoire à l’entraîneur Jacques Martin à son deuxième séjour derrière le banc. Brady Tkachuk, Josh Norris, Erik Brannstrom et Jakob Chychrun ont aussi marqué pour les Sénateurs. Anton Forsberg a réalisé 30 arrêts. Lars Eller, Rickard Rakell, Drew O’Connor et Kristopher Letang ont répliqué pour les Penguins. Alex Nedeljkovic a stoppé 21 tirs. Accusant un retard de 4-2 en troisième période, les Penguins ont remonté la pente grâce à un but de O’Connor après 1 : 51 de jeu, puis celui de Letang avec 2 : 26 à faire. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Hedman tranche en tirs de barrage pour le Lightning, qui défait les Capitals 2-1 PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Victor Hedman a inscrit le but décisif en fusillade dans une victoire de 2-1 du Lightning de Tampa Bay contre les Capitals de Washington, samedi. Le Lightning a maintenant remporté ses trois derniers matchs pour se placer en bonne position au classement de la section Atlantique. Même si les Capitals ont vu leur séquence de trois gains prendre fin, ils ont récolté un point pour demeurer parmi les équipes repêchées dans l’Est au moment de la pause du temps des Fêtes. Le Lightning a frappé rapidement après une erreur derrière le filet des Capitals. Luke Glendening a fait dévier un tir de la pointe de Hedman derrière Charlie Lindgren. Hedman a prolongé sa séquence à quatre matchs avec au moins un point. Les Capitals ont créé l’égalité avec un but semblable. Cette fois, un lancer de Nick Jensen a dévié sur l’attaquant québécois Anthony Mantha, qui inscrivait son 10e filet de la saison. Cinq d’entre eux sont survenus lors de ses huit dernières sorties. Andrei Vasilevskiy a bloqué 32 rondelles pour le Lightning. À l’autre bout de la patinoire, Lindgren a réussi 19 arrêts. Sammi Silber, Associated Press

Anders Lee amasse trois points et les Islanders battent les Hurricanes 5-4 PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS Anders Lee a récolté un but et deux aides et les Islanders de New York ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 5-4, samedi. Ilya Sorokin a stoppé 36 lancers devant le filet des Islanders, qui ont amassé au moins un point dans 11 de leurs 12 derniers matchs. Brock Nelson, Bo Horvat et Mike Reilly ont chacun amassé un but et une aide, tandis que Sebastian Aho a aussi touché la cible. Kyle Palmieri et Mathew Barzal ont chacun été crédités de deux aides. Stefan Noesen, Jaccob Slavin, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen ont répliqué pour les Hurricanes, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Martin Necas et Andrei Svechnikov ont tous les deux inscrit deux aides. Pyotr Kochetkov a réussi 23 arrêts. Il a connu des ennuis devant le filet, un problème récurrent chez les Hurricanes cette saison. En l’absence de Frederik Andersen depuis le 2 novembre en raison d’un problème de caillot sanguin, les Hurricanes ont dû se tourner récemment vers le Russe âgé de 24 ans. Kochetkov jouait mieux depuis un certain temps, mais tout s’est écroulé samedi. Le but de Lee à 3 : 44 du dernier tiers, pour donner les devants 5-3 aux Islanders, a été inscrit d’un angle difficile et Kochetkov a mal paru sur la séquence. Noesen a réduit l’écart à un seul but en marquant en avantage numérique à 9 : 17. Les Hurricanes ont été 2-en-4 avec un homme en plus, mais ce ne fut pas suffisant. Les Islanders avaient pris les devants 3-1 lors d’une première période animée. Associated Press

Kreider tranche en prolongation pour les Rangers, qui défont les Sabres 4-3 PHOTO PETER K. AFRIYIE, ASSOCIATED PRESS Chris Kreider a marqué à 2 : 28 de la prolongation, Igor Shesterkin a réalisé 27 arrêts et les Rangers de New York ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-3, samedi. Kreider a inscrit son 17e filet de la saison après que Shesterkin eut arrêté Casey Mittelstadt en échappée. Kreider a également obtenu une mention d’aide, lui qui en a obtenu cinq à ses trois derniers matchs. Mika Zibanejad a totalisé un but et deux aides pour aider les Rangers à signer une 15e victoire à leurs 21 derniers duels contre les Sabres. Artemi Panarin et Ryan Lindgren ont également enfilé l’aiguille. Rasmus Dahlin et Jack Quinn ont marqué pour effacer un déficit de deux buts des Sabres. Mittelstadt a forcé la tenue d’une période supplémentaire en faisant scintiller la lumière rouge à 6 : 50 de la troisième période. Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 29 rondelles dans une cage perdante. Allan Kreda, Associated Press