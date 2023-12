L’ailier Kirill Kaprizov a inscrit quatre buts et trois aides en quatre parties, aidant le Wild à gagner trois fois.

Kaprizov, Zibanejad et Kane sont les étoiles de la semaine

(New York) L’ailier du Wild du Minnesota Kirill Kaprizov, le centre des Rangers de New York Mika Zibanejad et l’ailier des Red Wings de Detroit Patrick Kane ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Kaprizov a inscrit quatre buts et trois aides en quatre parties, aidant le Wild à gagner trois fois.

Il est devenu le deuxième joueur dans l’histoire de l’équipe à inscrire le but vainqueur en prolongation lors de deux matchs d’affilée, accomplissant l’exploit mardi face aux Bruins de Boston, puis jeudi face au Canadien de Montréal.

Zibanejad a aussi accumulé sept points (quatre buts et trois aides), aidant les Rangers à remporter deux de leurs trois rencontres. Il a connu son deuxième match de plus d’un but de la campagne mardi, dans un gain de 5-2 face aux Maple Leafs de Toronto.

Le vétéran âgé de 30 ans a récolté au moins un point à ses sept derniers matchs. Il a inscrit sept buts et six aides au cours de cette séquence.

Kane a dominé la LNH avec huit points (quatre buts et quatre aides) en quatre parties, mais les Red Wings ont remporté un seul de ces matchs. Il a signé un contrat avec les Red Wings le 28 novembre après avoir été opéré à une hanche durant la saison morte.