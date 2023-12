Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 22 décembre dans la LNH.

Patrick Kane a marqué deux filets lors d’une période de cinq buts des Red Wings, en plus de trouver le fond du filet en tirs de barrage, et Detroit a battu les Flyers de Philadelphie 7-6, vendredi.

Warren Foegele et Ryan McLeod aident les Oilers à battre les Rangers 4-3

Warren Foegele et Ryan McLeod ont les deux inscrit un but et une aide pour aider les Oilers d’Edmonton, qui ont marqué quatre buts en troisième période, à vaincre les Rangers de New York 4-3, vendredi soir.

Zach Hyman et Evander Kane ont marqué à 1 : 08 d’intervalle, tôt en troisième période, pour amorcer la remontée des Oilers. Stuart Skinner a repoussé 31 lancers.

Mika Zibanejad a marqué un but et a ajouté une mention d’aide pour les Rangers. Blake Wheeler et Will Cuylle ont aussi trouvé le fond du filet, alors que Chris Kreider a obtenu deux aides.

Jonathan Quick, qui a stoppé 24 tirs, a perdu un premier match en temps réglementaire cette saison, après avoir commencé la campagne avec une fiche de 9-0-1.

Les Oilers tiraient de l’arrière 1-0, avant d’inscrire quatre buts en 6 : 45 de jeu en troisième période.

Kane, avec son 13e but de la campagne, a donné les devants aux Oilers à 4 : 15 de jeu lorsqu’il a profité de son propre retour de lancer.

McLeod a donné trois buts d’avance aux Oilers à 9 : 52 de jeu, marquant son troisième but en deux matchs et son cinquième de la saison.

Vin A. Sherwoo, Associated Press