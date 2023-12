(Chicago) La soirée a commencé au son de la voix de Jim Cornelison et s’est terminée sur All I Want for Christmas Is You. Certainement pas un crescendo pour les mélomanes, mais pour le Canadien, c’était autre chose.

L’équipe s’est remise d’une première moitié de match brouillonne pour défaire les Blackhawks 5-2, et se donner le droit de se casser les oreilles avec les airs enjoués de Mariah Carey.

Pas moyen de trouver le coupable. « C’est généralement Dale [Lablans], notre préparateur physique, qui choisit la musique, mais je n’ai aucune idée pour ce soir », a admis un Nick Suzuki un tantinet amusé.

À l’image du jeu sur la patinoire, et un peu comme dans une classe au dernier jour avant les vacances, il régnait une certaine légèreté dans le vestiaire gagnant.

Juraj Slafkovsky n’hésite jamais à baisser la garde devant les micros, mais il était encore plus candide quand on lui a demandé pourquoi diantre il portait le chandail et la casquette numéro 71 de Jake Evans.

« J’essayais de trouver mon chandail, mais on m’a donné de la m**** parce que je n’y arrivais pas, donc j’ai juste pris le premier que j’ai trouvé, a raconté en riant le grand ado. C’est un peu serré ! »

Cayden Primeau est au demeurant un chic type, mais les micros et les caméras, dès qu’ils se comptent en multiples de trois, l’incitent à se crisper. Puis on s’est mis à lui parler de Cornelison, véritable héros de cette soirée. Son interprétation de l’hymne national est assurément l’expérience la plus enivrante dans les 32 arénas de la LNH. Imaginez pour un Américain qui joue son premier match dans cette cathédrale du hockey qu’est le United Center.

J’ai eu des frissons, moi aussi. C’était une expérience surréelle. Les fans étaient tout de suite dans l’atmosphère. C’était très cool comme match. Cayden Primeau, à propos de l’interprétation de l’hymne national au United Center

Très cool aussi parce que pendant une pause publicitaire, Cornelison a chanté quelques mesures de la chanson thème du Grincheux qui voulait gâcher Noël. Disons qu’en matière de divertissement, on était loin des jeux où Mike Matheson doit deviner le prix d’un rouleau de papier hygiénique chez IGA.

Ce vestiaire était festif, donc, pour plein de raisons. Avec ce gain, les Montréalais partent en pause sur une fiche de 4-1-2 dans la dernière quinzaine. On est loin du 1-4-1 qui avait précédé Noël 2022.

Les joueurs se quittent en voyant un premier trio qui, sans être Nichushkin-MacKinnon-Rantanen, fonctionne à haut régime. Suzuki a amassé huit points à ses cinq derniers matchs et Slafkovsky montre de plus en plus de signes encourageants.

« C’est gros, a assuré Martin St-Louis, au sujet de Slafkovsky. Notre groupe carbure à ça. Les gars voient sa croissance et ils sont enthousiastes. Il ne le fait pas en trichant. Il joue du hockey dur et honnête et il est récompensé. »

Pas parfait

Il serait malavisé d’évoquer le Grincheux sans soulever les bémols derrière cette séquence de succès du Tricolore.

Ça commence par la qualité de l’opposition. Quatre de ces matchs ont été disputés contre des équipes du dernier tiers de la LNH, les pires étant les rivaux de vendredi, campés au 31e rang.

L’inconstance est un autre élément à surveiller. Samedi dernier, c’était l’avance de quatre buts contre les Islanders qui a fondu comme neige au soleil. Jeudi, au Minnesota, l’équipe semblait ankylosée en première période. Et vendredi ?

« On n’a pas connu un bon départ », de dire Suzuki. Le pointage de 2-0 Chicago en début de deuxième période confirme en effet ses dires.

St-Louis a quant à lui apprécié les premières minutes, avant de reconnaître que le club était « chanceux » de perdre par un but au premier entracte, et ne savait pas « pourquoi » ses hommes menaient après 40 minutes.

Mais j’ai aimé comment on s’est corrigés et on a joué comme on est capables de le faire en troisième période. L’entraîneur-chef Martin St-Louis

C’est surtout la façon dont le CH est revenu dans ce match qui plaira à l’entraîneur. Il insiste sur l’importance d’être organisés aux mises en jeu, c’est ce qu’il a obtenu de Mitchell Stephens, centre du quatrième trio, joueur de l’ombre s’il en est un. Il a gagné la mise en jeu et chaque joueur a exécuté son bout de la séquence, jusqu’à ce qu’il fasse dévier le tir de Mike Matheson. C’est ainsi que Stephens a marqué son premier but dans la LNH depuis le 3 mars 2020, soit quelques jours avant que la planète n’arrête de tourner. « Matty a simplement tiré sur réception et j’ai pu placer mon bâton », a humblement dit Stephens.

St-Louis demande à ses joueurs d’anticiper le jeu, de bien occuper l’espace, et c’est ce que Sean Monahan a fait en suivant Jake Evans, pour préparer le but de Josh Anderson.

Et le travail en échec avant de Slafkovsky, un autre aspect du jeu valorisé par le coach, a permis de préparer le but d’assurance.

Le défi pour le Canadien est maintenant de taille. Ses prochains adversaires, Caroline, la Floride et Tampa, sont certes classés en milieu de peloton, mais ce sont néanmoins des équipes matures et redoutables sur papier.

La façon de répondre à ce prochain défi déterminera si leur Saint-Sylvestre sera aussi festive que leur 23 décembre.

En hausse Mike Matheson PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS Mike Matheson (8) Le défenseur avait mangé ses Frosted Flakes avant le match. Il volait sur la patinoire et a préparé le but qui a sonné le réveil du CH.

En baisse Justin Barron PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS Justin Barron Coupable de plusieurs cafouillages, dont un qui a mené au but de Jason Dickinson. Il a toutefois bien choisi sa soirée pour peiner, puisque l’attaque a largement effacé ses bévues.

Le chiffre du match 1 Le Canadien remporte un match par plus de deux buts d’écart pour la toute première fois de la saison. Il avait gagné 10 fois par un but, quatre fois par deux buts.