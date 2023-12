Tour d'horizon des forces en place avant le début du tournoi.

Les Québécois

Avec 5 joueurs sur 22, un peu plus du quart de la formation, le Québec est bien représenté cette année au sein de la formation canadienne au Championnat mondial de hockey junior. Pourtant un seul, Maveric Lamoureux, a constitué un choix de premier tour, et sur le tard, au 29e rang.

Maveric Lamoureux, défenseur

Choix de fin de premier tour des Coyotes de l’Arizona en 2022, ce grand défenseur de 6 pieds 7 pouces a amassé 27 points en 25 matchs depuis le début de la saison à Drummondville, après avoir connu un bon camp avec les Coyotes.

Mathis Rousseau/Samuel St-Hilaire, gardiens

PHOTO NATHAN DENETTE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Samuel St-Hilaire

Rousseau et St-Hilaire formeront la première paire québécoise au Championnat mondial junior depuis Pascal Leclaire et Olivier Michaud… il y a 22 ans ! Le premier connaît une brillante saison à Halifax, mais n’a pas été repêché à sa première année d’admissibilité. Le second brille pour une deuxième année consécutive à Sherbrooke et a également été boudé au repêchage de la LNH.

Jordan Dumais, ailier

Jordan Dumais a dû attendre le troisième tour du repêchage de 2022 avant d’être choisi par Columbus malgré une saison de 109 points. Il en a amassé 140 en seulement 64 matchs l’an dernier à Halifax et pourrait surpasser cette marque cette saison. Les Blue Jackets ne regrettent pas leur choix !

Noah Warren, défenseur

Les Ducks ont misé sur ce grand défenseur de 6 pieds 4 pouces malgré un potentiel offensif limité. Il a d’ailleurs seulement 5 points en 20 matchs à Victoriaville. Mais Anaheim, comme l’équipe canadienne, apprécie la robustesse et l’apport défensif du jeune homme.

Tristan Luneau blessé PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tristan Luneau, dans l’uniforme des Ducks d’Anaheim Le défenseur québécois Tristan Luneau ne pourra finalement pas participer au Mondial junior en raison d’une blessure, a fait savoir Hockey Canada samedi après-midi. Celui qui avait disputé sept matchs pour les Ducks d’Anaheim cette saison souffrirait d’une infection virale, selon le journaliste Mark Masters, de TSN. Hockey Canada a aussi annoncé le forfait d’un autre défenseur, Tanner Molendyk. Jorian Donovan, des Bulldogs de Brantford, et Ty Nelson, du Battalion de North Bay, dans la Ligue junior de l’Ontario, les remplaceront dans la formation d’Équipe Canada. Katherine Harvey-Pinard, La Presse

Cinq Canadiens à suivre

PHOTO JOHAN NILSSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Macklin Celebrini et Conor Geekie à l’entraînement en Suède, mardi

Le Canada a déjà été mieux nanti, mais il compte néanmoins sur neuf choix de premier tour, et le probable premier choix de la LNH en 2024.

Conor Geekie, centre

Geekie n’est pas le plus grand patineur, mais il possède un gabarit imposant à 6 pieds 4 pouces et a un QI hockey largement supérieur à la moyenne. Les Coyotes en ont fait le 11e choix en 2022, après avoir repêché Logan Cooley au 3e rang. Geekie connaît sa meilleure saison dans les rangs juniors avec 49 points en 26 matchs avec le Wild de Wenatchee, mais il approche la vingtaine. Un beau défi à sa première expérience au Championnat mondial junior.

Brayden Yager, centre

Les Penguins de Pittsburgh n’ont pas une grande relève, mais ils comptent désormais sur Brayden Yager, 14e choix en 2023, leur plus haut choix à l’attaque depuis Jordan Staal en 2002. Yager a 41 points en 28 matchs à Moose Jaw et il a réussi à percer la formation canadienne à seulement 18 ans.

Matthew Poitras

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHVIES LA PRESSE CANADIENNE Matthew Poitras

Poitras a constitué la grande surprise au camp des Bruins et il a obtenu un poste à Boston en raison du manque de profondeur au centre, mais il s’essoufflait au fil des semaines et les Bruins ont choisi de le prêter au Canada. Ce choix de deuxième tour en 2022 a néanmoins pu disputer 27 matchs dans la LNH, et a amassé 13 points. Son expérience et sa grande créativité en feront un joueur capable de transformer l’équipe.

Matthew Savoie, centre

Savoie a été repêché au 9e rang par les Sabres en 2022. Son coéquipier dans les rangs juniors Zach Benson a été choisi un an plus tard par ces mêmes Sabres, au 13e rang, mais Buffalo a néanmoins choisi de garder Benson dans sa formation et de renvoyer Savoie dans les rangs juniors. L’équipe canadienne pourra profiter de l’expérience de Savoie, qui a disputé un match dans la LNH et six dans la Ligue américaine cette saison.

Denton Mateychuk, défenseur

Mateychuk se fait oublier parmi la kyrielle de hauts choix au repêchage des Blue Jackets. Il ne fait pas six pieds, mais possède de grandes habiletés offensives. Le jeune homme a 35 points en 24 matchs jusqu’ici à Moose Jaw. On a même songé à le garder à Columbus pour entamer la saison.

Cinq vedettes à suivre

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Liam Öhgren, l’an dernier

Les Américains et les Suédois ne manquent pas de vedettes, mais la Tchéquie vient d’en obtenir une de taille.

Liam Öhgren

Il vient d’être nommé capitaine de la formation suédoise, même si des problèmes de santé ont retardé son début de saison à Farjestad, en première division suédoise (SHL). Ailier complet, tenace, repêché par le Wild grâce au choix de premier tour (19e au total) obtenu des Kings dans l’échange de Kevin Fiala. Le Minnesota a aussi obtenu le jeune défenseur Brock Faber dans la transaction, déjà employé plus de 24 minutes par rencontre.

Cutter Gauthier

PHOTO GREG M. COOPER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cutter Gauthier

L’espoir des Flyers, repêché cinquième au total en 2022, après Shane Wright, sera le fer de lance à l’attaque du côté américain. Il avait amassé dix points en sept matchs l’an dernier à ce Championnat, à seulement 18 ans. Un attaquant de puissance qui peut jouer au centre comme à l’aile.

Will Smith

Certains fans du Canadien en ont rêvé pendant un moment, avant de voir ce jeune centre américain être repêché au quatrième rang par les Sharks de San Jose, un rang devant le CH. Smith a 23 points en 17 matchs à sa première saison dans la NCAA à Boston College. Il avait obtenu 127 points en 60 matchs l’an dernier au sein du programme de développement américain.

Jiri Kulich

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jiri Kulich, aux championnats de l’an dernier

La Tchéquie a reçu un cadeau inespéré lorsque les Sabres de Buffalo ont accepté au dernier moment de leur prêter leur choix de fin de premier tour en 2022. À seulement 19 ans, Kulich était le meilleur buteur de la Ligue américaine au moment de traverser l’Atlantique pour rejoindre sa formation junior nationale, avec 16 buts en 23 matchs à Rochester.

Noah Östlund

Un autre espoir des Sabres, le centre Noah Östlund, a été nommé joueur par excellence de la Suède lors d’un match préparatoire contre les Américains à la veille du tournoi. Il formera un duo redoutable avec Jonathan Lekkerimaki, comme lui un choix de premier tour en 2022. Östlund possède de la vitesse à revendre et beaucoup de créativité.

Cinq grands absents

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Juraj Slafkovsky

Le Canada semble souffrir davantage que les autres avec la perte de Bedard, Fantilli et Wright, mais n’oublions pas d’autres pays, la Slovaquie, par exemple…

Simon Nemec/Juraj Slafkovsky

La Slovaquie, un petit pays de cinq millions d’âmes à peine, qui a connu ses années de vache maigre, aurait pu terrifier les géants s’il avait pu compter sur ses deux meilleurs, l’ailier Slafkovsky et le défenseur Nemec, les deux premiers choix du repêchage de 2022. Slafkovsky s’impose désormais au sein du premier trio du CH et Nemec vient de rejoindre son compatriote dans la LNH, avec les Devils, où il joue déjà plus de 20 minutes par rencontre.

Shane Wright

Au moment où le DG du Kraken de Seattle, Ron Francis, a annoncé son refus de prêter sa jeune vedette à la formation canadienne, Wright venait d’être rappelé dans la Ligue nationale et Francis affirmait que son protégé n’avait rien à gagner à disputer ce tournoi. Wright est resté à Seattle seulement trois matchs et il a obtenu un seul point à ses cinq dernières rencontres à Coachella Valley, dans la Ligue américaine. Enfin…

Connor Bedard

PHOTO JAMIE SABAU, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Connor Bedard

Même s’il est admissible au tournoi actuel et à celui de 2025, il aurait été presque indécent de permettre à Bedard de participer à ce Championnat après sa performance de 23 points en seulement 7 matchs avec le Canada l’an dernier. À l’aube du tournoi, Bedard avait déjà 30 points en 33 matchs avec les pauvres Blackhawks.

Logan Cooley

Les Américains ont déjà beaucoup de puissance à l’attaque et devraient se remettre de la perte de Cooley, 14 points en 7 matchs l’an dernier. On a réduit le temps d’utilisation de Cooley dernièrement en Arizona, il joue désormais au sein d’un quatrième trio, donc il n’aurait pas été impensable qu’on songe à le prêter le temps du tournoi, mais on préfère le garder dans un environnement stable.

Leo Carlsson

La Suède compte parmi les favoris du tournoi. Cette équipe aurait été redoutable avec ce jeune centre pour appuyer les Noah Östlund, Jonathan Lekkerimaki, Liam Öhgren et compagnie, mais la place de Carlsson est dans la LNH, où il compte déjà 15 points en 23 matchs à Anaheim, à seulement 18 ans.