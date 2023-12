(Fort Lauderdale, Floride) Peu avant midi vendredi, l’entraîneur-chef des Panthers de la Floride, Paul Maurice, a patiné sur le logo du club, sous une glace immaculée.

Tim Reynolds Associated Press

Dix minutes plus tard, cette glace avait moins fière allure, après que les patins des Panthers l’eurent foulée pour une première fois.

C’était un beau problème à finalement devoir surmonter pour les Panthers. Ils ont patiné sur la glace de leur nouveau complexe d’entraînement pour la première fois vendredi, s’entraînant au Monument commémoratif après deux ans et demi de modernisation à l’édifice maintenant vieux de 73 ans.

Le nom officiel de cette nouvelle installation est le Baptist Health IcePlex at FTL War Memorial. La bâtisse a été inaugurée en 1950. Les plans de réfection, pour y installer deux patinoires, 1000 sièges pour les partisans, des restaurants, des commerces et des espaces pour des concerts en plein air, ont été mis de l’avant en 2021.

Ce qui devait coûter initialement 65 millions US a finalement coûté beaucoup plus cher. Et ce n’est pas encore fini : des employés étaient affairés à compléter les travaux d’aménagement paysager et la finition intérieure. Mais la portion touchant l’équipe est complétée. Une ouverture officielle est prévue quelque part en 2024.

Le monument commémoratif se trouve à environ 25 minutes de route de l’Amerant Bank Arena, où les Panthers disputent leurs rencontres locales. C’est environ la même distance que l’ancien complexe d’entraînement de l’équipe. Mais plusieurs joueurs habitent dans le quartier du monument commémoratif. Pour preuves : plusieurs se sont rendus à l’entraînement en voiturette de golf, vendredi.