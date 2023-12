Lisez les comptes rendus des matchs du samedi 9 décembre dans la LNH.

David Pastrnak a inscrit deux buts et ajouté une aide, Trent Frederic a récolté deux aides et les Bruins de Boston ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 5-3, samedi. Charlie Coyle a aussi marqué dans la victoire. Kevin Shattenkirk a inscrit son 99e but en carrière et les Bruins ont gagné pour la quatrième fois en cinq rencontres. Danton Heinen a également trouvé le fond du filet. Tirant de l’arrière 3-0, Clayton Keller et Michael Carcone ont marqué deux buts en 32 secondes d’intervalle pour les Coyotes, tôt au deuxième vingt. Ils n’ont toutefois jamais été en mesure de menacer plus que cela et Linus Ullmark a réalisé 31 arrêts pour les Bruins. Pastrnak a marqué son deuxième but du match avec 5 : 31 à jouer, déjouant Connor Ingram d’un tir des poignets. Ingram a repoussé 24 tirs pour les Coyotes, qui n’ont marqué aucun but en cinq avantages numériques dans le match. Doug Alden, Associated Press

Un doublé de Nico Hischier dans la victoire des Devils contre les Flames PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Nico Hischier a réussi un doublé, Jesper Bratt a récolté un but et une aide, et les Devils du New Jersey ont vaincu les Flames de Calgary 4-2, samedi. Timo Meier a également touché la cible pour les Devils, qui ont remporté trois matchs de suite et six de leurs sept derniers. L’ancien porte-couleurs des Devils Yegor Sharangovich a trouvé le fond du filet pour les Flames, tout comme Nazem Kadri. Les Flames montrent ainsi un dossier de ,500 (3-3-0) au cours de ce séjour de six rencontres devant leurs partisans. Le gardien des Devils Vitek Vanecek a effectué 23 arrêts pour améliorer sa fiche à 10-5-0 cette saison. La recrue Dustin Wolf obtenait un deuxième départ consécutif pour la première fois de sa carrière. Il a repoussé 26 rondelles pour les Flames et compte une victoire en trois décisions. Les Flames mènent la LNH avec cinq victoires lorsqu’ils tirent de l’arrière après deux périodes. Kadri a réduit l’écart à un seul but au dernier tiers avec un peu plus de cinq minutes à écouler, mais le filet dans une cage déserte de Hischier a scellé le résultat. Le défenseur des Flames Rasmus Andersson disputait un 400e match dans la LNH. Il a totalisé 31 buts et 175 points depuis ses débuts. Darren Haynes, Associated Press

Les Golden Knights battent les Stars avec six buteurs différents PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Mark Stone, Zach Whitecloud, Nicholas Roy et Paul Cotter ont tous récolté un but et une aide, et les Golden Knights de Vegas ont battu les Stars de Dallas 6-1, samedi. Les Golden Knights montrent un dossier de 18-5-5 et mènent la ligue avec 41 points. Logan Thompson a bloqué 19 rondelles pour son équipe, qui a gagné avec six buteurs différents. Du côté des Stars, Evgenii Dadanov a inscrit le seul filet de son équipe, à mi-chemin en première période. Jake Oettinger a repoussé 20 des 26 tirs dirigés vers lui. Chandler Stephenson a donné les devants aux Golden Knights dès les premières minutes de jeu, avec son troisième but de la saison. Whitecloud a doublé l’avance des siens avec un tir du cercle gauche. William Carrier a refilé le disque à Roy, qui l’a laissé derrière à Whitecloud et ce dernier a complété le jeu. Stone a inscrit son huitième but de la campagne et les Golden Knights menaient 3-1 après 20 minutes de jeu. Pavel Dorofeyev et Cotter ont marqué au troisième vingt. Stephen Hawkins, Associated Press

Les Maple Leafs blanchissent les Predators PHOTO NICK TURCHIARO, USA TODAY SPORTS Auston Matthews a inscrit deux buts et Ilya Samsonov a réalisé le jeu blanc avec 19 arrêts, alors que les Maple Leafs de Toronto ont gagné 4-0 contre les Predators de Nashville, samedi. David Kampf et Noah Gregor, les deux dans un filet désert, ont aussi marqué. William Nylander a obtenu deux aides, alors que John Tavares en a récolté une pour avoir son 998e point en carrière. Kevin Lankinen a bloqué 33 tirs pour les Predators. Kampf a ouvert la marque avec un but à 14 : 15 de la deuxième période, acceptant la passe de Conor Timmins et passant entre les deux défenseurs des Predators, avant de déjouer le gardien pour son troisième filet de la campagne. Matthews a porté le score à 2-0 en fin de période avec un 17e filet cette saison. Samsonov, qui a obtenu son 11e jeu blanc en carrière, a réalisé un bel arrêt contre Cody Glass, lors d’un avantage numérique. Avec 3 : 11 à jouer, Matthews a mis le match hors de portée des Predators avec un 18e but. Le centre Ryan O’Reilly et le défenseur Luke Schenn étaient de retour à Toronto pour la première fois, depuis avoir quitté l’équipe à titre de joueurs autonomes. Joshua Clipperton, Associated Press

Un doublé pour Kucherov dans la victoire du Lightning PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Nikita Kucherov marque l’un de ses buts contre Philipp Grubauer. Nikita Kucherov a marqué son deuxième but de la rencontre à 3 : 12 de la prolongation pour procurer au Lightning de Tampa Bay une victoire de 4-3 contre le Kraken de Seattle, samedi. Anthony Cirelli a récolté un but et une aide, et Nicholas Paul a inscrit l’autre but du Lightning, qui a remporté trois de ses quatre derniers matchs après une séquence de quatre revers. Andrei Vasilevskiy a réalisé 26 arrêts. Oliver Bjorkstrand, Jamie Oleksiak et Jared McCann ont marqué pour le Kraken, qui a perdu sept matchs de suite. Jordan Eberle s’est fait complice de deux buts des siens. Philipp Grubauer a repoussé 12 des 14 rondelles dirigées vers lui avant de quitter la rencontre après deux périodes en raison d’une blessure au bas du corps. Joey Daccord a bloqué cinq rondelles en relève. Le défenseur du Kraken Justin Schultz a quitté le match en raison d’une blessure au haut du corps. Le Lightning était privé de Steven Stamkos, absent en raison d’un virus. Cameron Van Til, Associated Press

Les Capitals blanchissent les Rangers PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ASSOCIATED PRESS Charlie Lindgren a stoppé 31 tirs pour signer un deuxième jeu blanc cette saison et aider les Capitals de Washington à vaincre les Rangers de New York 4-0, samedi. Sonny Milano, Anthony Mantha, Tom Wilson et Nicolas Aubé-Kubel ont marqué les buts des Capitals, qui ont gâché le retour à Washington de l’ancien entraîneur-chef de l’équipe, Peter Laviolette. Igor Shesterkin a terminé le match avec 24 arrêts pour les Rangers, qui ont été blanchis pour la première fois de la saison, en plus de perdre deux matchs de suite pour la première fois également. Laviolette a passé trois saisons à la barre des Capitals, avant de partir de l’équipe en avril et de joindre les Rangers deux mois plus tard. Milano, laissé de côté jeudi, a ouvert la marque pour les Capitals après seulement 43 secondes de jeu. Mantha a redirigé la passe d’Evgeny Kuznetsov derrière Shesterkin à 1 : 43 de jeu pour porter le score à 2-0. Wilson, qui compte cinq buts à ses cinq dernières rencontres, a triplé l’avance des Capitals avec son neuvième de la saison, peu après. Aubé-Kubel a marqué peu avant a mi-chemin au deuxième vingt. Sammi Silber, Associated Press

Pageau tranche en prolongation pour les Islanders PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS Le Québécois Jean-Gabriel Pageau a marqué après 13 secondes de jeu en prolongation, Ilya Sorokin a bloqué 34 rondelles et les Islanders de New York ont mis un terme à la séquence record de 11 victoires à l’étranger des Kings de Los Angeles pour amorcer une saison en l’emportant 3-2, samedi. Lors de la période supplémentaire, Pageau s’est précipité vers Cam Talbot avant de le tromper d’un tir du revers. Son deuxième filet de la campagne a soulevé la foule réunie au USB Arena. Anders Lee a marqué deux fois en troisième période pour créer l’égalité et les Islanders ont obtenu un point dans un cinquième match de suite (4-0-1). Ils n’ont perdu qu’une rencontre à leurs 12 dernières en temps réglementaire. Adrian Kempe et Vladislav Gavrikov ont touché la cible en deuxième période pour donner une avance de 2-0 aux Kings. Kevin Fiala a récolté deux aides, puis Cam Talbot a repoussé 27 rondelles. Il revendique un dossier de 9-0-1 sur la route cette saison. Les Kings avaient remporté leur dernier match 4-0 face au Canadien à Montréal, jeudi, pour établir une nouvelle marque dans l’histoire de la LNH avec 11 gains de suite sur la route pour amorcer une saison. Allan Kreda, Associated Press

Les Sénateurs dominent les Red Wings, Larkin sérieusement blessé PHOTO BRIAN BRADSHAW SEVALD, USA TODAY SPORTS Claude Giroux et Vladimir Tarasenko ont les deux récolté un but et une aide, et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Red Wings de Detroit 5-1, samedi, dans un match qui a été marqué par une mise en échec par-derrière qui a forcé Dylan Larkin à quitter le match, non sans difficultés. le capitaine des Red Wings a été étendu au sol pendant environ une minute, à la suite d’un double-échec à la tête de Mathieu Joseph. Après un moment, l’attaquant des Red Wings a été en mesure de se relever, avec de l’aide, et il s’est directement dirigé vers le vestiaire. Patrick Kane a marqué son premier but dans l’uniforme des Red Wings, et ce, à son deuxième match avec sa nouvelle équipe. Dominik Kubalik, Tim Stutzle et Jake Sanderson ont aussi marqué pour les Sénateurs. Le gardien Joonas Korpisalo a bloqué 30 tirs pour sa 100e victoire en saison régulière. Le gardien des Red Wings Alex Lyon a été retiré du match après deux périodes. Lui et James Reimer ont repoussé un total de 32 tirs chacun. Dana Gauruder, Associated Press

Un 1er but pour Anthony Beauvillier avec les Blackhawks PHOTO JAMIE SABAU, USA TODAY SPORTS Anthony Beauvillier a inscrit son premier but dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago, qui ont vaincu les Blues de St. Louis 3-1, samedi, pour mériter une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Beauvillier a été acquis le 28 novembre des Canucks de Vancouver. Il disputait un quatrième match avec le club de l’Illinois. Alex Vlasic et Jason Dickinson ont également touché la cible pour les Blackhawks. Pour Vlasic, il s’agissait d’un premier but depuis le 20 avril 2022 et d’un deuxième en carrière. Les Blackhawks n’avaient pas remporté deux matchs de suite depuis le mois de mars, contre les Bruins de Boston et les Predators de Nashville. En ajoutant la défaite en prolongation contre les Predators, mardi, les Blackhawks ont obtenu au moins un point dans un troisième match d’affilée. Oskar Sundqvist a fait scintiller la lumière rouge en infériorité numérique en troisième période pour les Blues, qui ont perdu un troisième match consécutif pour la première fois de la campagne. Jordan Binnington a réalisé 21 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Petr Mrazek a repoussé 38 rondelles. Il avait bloqué 37 tirs dans un gain de 1-0 contre les Ducks d’Anaheim, jeudi. Le défenseur Kevin Korchinski n’était pas de la formation des Blackhawks. La recrue a raté le match en raison de ce que l’équipe a appelé « une situation familiale ». Tim Cronin, Associated Press

Les Flyers défont l’Avalanche PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Travis Konecny déjoue Ivan Prosvetov en troisième période. Travis Konecny a réussi un doublé, Owen Tippett a récolté un but et une aide et les Flyers de Philadelphie ont vaincu l’Avalanche du Colorado 5-2, samedi soir. Carter Hart a effectué 36 arrêts pour les Flyers, qui ont remporté un quatrième match de suite et ont porté leur fiche à 10-3-1 à leurs 14 dernières rencontres. Ils ont ainsi pris le deuxième rang de la section Métropolitaine après avoir terminé au dernier rang dans l’Est, la saison dernière. Travis Sanheim et Joel Farabee ont été les autres buteurs du club de la Pennsylvanie, tandis que Bobby Brink a ajouté deux mentions d’aide à son dossier. Nathan MacKinnon et Josh Manson ont répliqué pour l’Avalanche, qui a perdu pour une cinquième fois en six parties (1-3-2). Ivan Prosvetov a terminé sa soirée de travail avec 29 arrêts. MacKinnon a prolongé sa séquence à 11 matchs avec au moins un point. C’est la plus longue actuellement dans la LNH. C’était la deuxième défaite à domicile de l’Avalanche en trois jours. Craig Meyer, Associated Press