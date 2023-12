Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la LNH.

Gustav Forsling a récolté un but et une aide et les Panthers de la Floride ont inscrit trois buts au troisième vingt pour vaincre les Blue Jackets de Columbus 5-2 dimanche après-midi.

Les Panthers ont signé un troisième gain consécutif, une quatrième victoire à l’étranger à leurs cinq dernières sorties et sont demeurés au deuxième rang dans la section Atlantique.

Carter Verhaeghe a obtenu le 200e point de sa carrière, Aleksander Barkov a touché la cible lors d’une supériorité numérique tandis que Matthew Tkachuk et Eetu Luostarinen ont ajouté des buts dans un filet désert.

Sam Reinhart a participé à deux buts et connu son 13e match cette saison avec au moins deux points et le gardien Anthony Stolarz a repoussé 18 tirs.

Dans la défaite, la quatrième des Blue Jackets à leurs cinq dernières parties, Yegor chinakov et Dmitri Voronkov ont trouvé le fond du filet. Le gardien Jet Greaves a réalisé 32 arrêts.

Le but de Forsling, son premier depuis le 6 novembre, est venu après seulement 62 secondes de jeu grâce à un tir du cercle droit de mise en jeu, après que les Panthers eurent contrôlé la rondelle dès la mise en jeu initiale.

Marchenko a permis aux Blue Jackets d’égaler la marque à 7 : 04 mais les Panthers ont répliqué 21 secondes plus tard grâce à un but de Verhaeghe.

Le but suivant n’a été marqué qu’en troisième période lorsque Barkov a touché la cible avec 37 secondes à écouler à un avantage numérique des Panthers.

Les Blue Jackets ont retiré Greaves au profit d’un sixième patineur avec 4 : 36 à jouer au troisième engagement. Moins d’une minute plus tard, Voronkov a permis aux Blue Jackets de réduire à un seul but l’avance des visiteurs.

Associated Press