(Laval) Si jamais il existe un soupçon de doute dans l’esprit d’Arber Xhekaj quant à son retour éventuel dans la Ligue nationale de hockey, le costaud défenseur n’a qu’à aller cogner à la porte du bureau de Jean-François Houle. Il y a de bonnes chances que l’entraîneur-chef du Rocket de Laval se fasse rassurant.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Xhekaj a montré une amélioration constante dans son jeu entre la rencontre de mercredi contre les Senators de Belleville — sa première en carrière dans la Ligue américaine — et celle de samedi, remportée par le Rocket 5-1 face au Wolf Pack de Hartford à la Place Bell.

Contre les Senators, Xhekaj a affiché un ratio défensif de moins-2 et donné l’impression d’être encore ébranlé par sa rétrogradation, annoncée deux jours auparavant.

Toutefois, Xhekaj a complété les matchs de vendredi et samedi contre le Wolf Pack avec un ratio défensif combiné de plus-1, deux mentions d’aide et quatre tirs au but dont trois samedi.

Il a aussi joué un rôle clé lors d’une infériorité numérique de deux hommes pendant 86 secondes vers le milieu de la troisième période samedi.

À ce moment du match, le Rocket menait 4-1. Toutefois, le Wolf Pack, premier dans la Ligue américaine au chapitre de l’efficacité en avantage numérique, aurait facilement pu revenir dans la rencontre et semer le doute chez un rival alors enlisé dans une série de neuf revers dont plusieurs crève-cœur.

Or, Xhekaj et ses coéquipiers ont étouffé les efforts offensifs du Wolf Pack, au point où le gardien Jakub Dobes a déclaré, après le match, qu’il n’avait même pas besoin d’être devant son filet tellement ses coéquipiers avaient été efficaces pour bloquer les tirs de l’adversaire.

Assis à son casier après la rencontre de samedi, Xhekaj a brossé un tableau plutôt positif de sa progression au fil de ses trois sorties.

« C’est certain que le premier match a été difficile, mentalement et physiquement, et c’est un gros changement parce que le jeu ici est très différent de là-bas », a mentionné Xhekaj lors dune brève rencontre avec les journalistes.

Il a fallu que je fasse quelques ajustements, mais je pense qu’après ça, j’ai pu m’acclimater et je me suis amélioré lors de ces deux dernières parties. Arber Xhekaj

Invité à détailler les aspects de son jeu qu’il considérait meilleurs entre mercredi et samedi, Xhekaj s’est attardé sur ses touchers de rondelle.

« Dans le premier match, mes passes et mon synchronisme n’étaient pas tout à fait à point. Je n’avais pas joué depuis trois semaines. L’important était de pouvoir faire des touchers de rondelles afin d’être plus efficace », a-t-il précisé.

Intégration réussie

Après la belle victoire du Rocket samedi après-midi, Houle a jugé que Xhekaj avait connu une bonne semaine, dans l’ensemble.

« Il s’est très bien intégré au groupe, il a eu de bons entraînements », a d’abord souligné Houle.

« Dans le match d’hier [vendredi], j’ai trouvé qu’il y avait eu un peu trop de revirements, mais ça faisait trois ou quatre semaines qu’il n’avait pas joué à cause de sa blessure. Aujourd’hui [samedi], il a très bien joué, il était impliqué, il a gagné de grosses batailles physiques, il a fait de bonnes passes, il s’est porté à l’attaque une couple de fois. »

Au passage, Houle a aussi loué l’attitude générale du défenseur depuis son arrivée à Laval.

Il faut que tu aies une bonne attitude quand tu te fais descendre de la Ligue nationale à la Ligue américaine. Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Comme il le fait à chaque fois que le Canadien lui envoie un joueur, Houle s’est donné quelques jours avant de s’asseoir et dialoguer avec Xhekaj.

Il avait employé la même approche avant le début de la saison avec le jeune défenseur Logan Mailloux et l’attaquant Joel Armia.

Or, si le propos de Houle peut être assez similaire d’un joueur à un autre, il ne sera pas en tous points identique. Il pourra varier selon le parcours des joueurs, note l’entraîneur-chef.

« Armia a joué plusieurs années dans la Ligue nationale de hockey, Xhekaj, lui, a sauté une étape. Comme je l’ai dit le premier jour [où Xhekaj s’est présenté à Laval], c’est très rare de voir un joueur invité arriver tout de suite à la Ligue nationale. Habituellement, il passe un peu de temps dans la Ligue américaine », a d’abord expliqué Houle.

« Pour lui, ce n’est pas grave de venir jouer dans la Ligue américaine, même que ça va juste l’aider pour plus longtemps dans sa carrière, a enchaîné Houle au sujet de Xhekaj. Puis, il va retourner dans la Ligue nationale. C’est ce que je lui ai dit : “ Tu vas y retourner. Peaufine ton jeu défensif, travaille sur tes lacunes et tout va bien aller. ” Il était positif. »

De son côté, Xhekaj a résumé de manière succincte l’essentiel du message que lui a livré Houle.

« Je pense, en général, qu’il attend de moi que je sois un professionnel ici et que je travaille sur mon jeu. C’est ce que je vais faire. »