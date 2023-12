Lisez les comptes rendus des matchs du jeudi 7 décembre dans la LNH.

JJ Peterka, Tage Thompson et Victor Olofsson ont fait mouche et les Sabres de Buffalo ont défait les Bruins de Boston 3-1, jeudi soir. Devon Levi a repoussé 30 rondelles pour les Sabres, qui ont mis fin à une séquence de quatre revers. Les Sabres ont eu raison des Bruins, les meneurs de la section Atlantique, pour une première fois en près d’un an, soit depuis le 31 décembre 2022. Brad Marchand a touché la cible pour les Bruins, qui ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Marchand en a profité pour atteindre le plateau des 1000 minutes de pénalité en carrière. Linus Ullmark a conclu la rencontre avec 33 arrêts dans une cause perdante. Après que Dylan Cozens eut remporté une mise au jeu dans le territoire des Bruins, tôt en deuxième période, Peterka a fait bouger les cordages pour une 11e fois cette saison. Les Sabres ont porté la marque à 2-0 avant la fin de l’engagement quand Connor Clifton, un ancien des Bruins, a mis la table pour le septième filet de la campagne de Thompson. Marchand a réduit l’écart seulement 28 secondes plus tard, mais Olofsson a redonné une priorité de deux buts aux Sabres à mi-chemin au dernier tiers. Brendan McGair, Associated Press

Les Maple Leafs perdent Joseph Woll, mais défont les Sénateurs 4-3 PHOTO MARC DESROSIERS, USA TODAY SPORTS Joseph Woll a effectué 29 arrêts avant de quitter le match à mi-chemin en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Sénateurs d’Ottawa 4-3, jeudi. Woll a été solide, mais s’est blessé après avoir effectué un arrêt aux dépens de Drake Batherson. Les Maple Leafs menaient 3-2 à ce moment, mais un but de William Nylander avec 6 : 57 à jouer a donné la marge de manœuvre nécessaire pour que les visiteurs l’emportent. Mitch Marner, David Kampf et Calle Jarnkrok ont également marqué pour les Maple Leafs. Martin Jones a bloqué neuf des 10 tirs dirigés vers lui en relève à Woll. Josh Norris, Jacob Bernard-Docker et Claude Giroux ont touché la cible pour les Sénateurs. Anton Forsberg a repoussé 18 rondelles. Les Sénateurs avaient remporté le dernier duel entre les deux clubs 6-3, le 8 novembre. Depuis, les Maple Leafs ont obtenu au moins un point dans tous leurs matchs, sauf un. Le défenseur québécois Thomas Chabot ratait un deuxième match de suite en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée par les Sénateurs. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Mikael Granlund procure une victoire de 6-5 en prolongation aux Sharks PHOTO BRIAN BRADSHAW SEVALD, USA TODAY SPORTS Mikael Granlund a marqué dès la 37e seconde de la prolongation et les Sharks de San Jose ont triomphé 6-5 face aux Red Wings de Detroit, jeudi soir. Les Sharks ont effacé un retard de quatre buts pour éventuellement gâcher les débuts de Patrick Kane avec les Red Wings. Nico Sturm et Tomas Hertl ont tous les deux inscrit deux buts pour les Sharks. Fabian Zetterlund a aussi fait scintiller la lumière rouge. Hertl a forcé la tenue d’une prolongation alors qu’il restait 1 : 29 à écouler au match, après que les Sharks eurent retiré leur gardien. Il a sauté sur un retour de lancer pour récolter son neuvième but de la saison. Âgé de 35 ans, Kane s’est entendu pour un an avec les Red Wings le 28 novembre. Il n’a obtenu aucun point, mais il a touché le poteau au deuxième engagement. Michael Rasmussen a enfilé l’aiguille à deux reprises en l’espace de 13 secondes. Klim Kostin, Lucas Raymond et Dylan Larkin ont aussi marqué pour les Red Wings. Dana Gauruder, Associated Press

Barzal et Horvat s’amusent dans une victoire des Islanders contre les Blue Jackets PHOTO JOHN JONES, USA TODAY SPORTS Mathew Barzal a amassé quatre points, Bo Horvat en a ajouté trois et les Islanders de New York ont dominé les Blue Jackets de Columbus 7-3, jeudi soir. Barzal a terminé le match avec deux buts et deux aides alors que Horvat a récolté deux buts et une mention d’assistance. Pierre Engvall, Cal Clutterbuck et Kyle Palmieri ont aussi trouvé le fond du filet pour les Islanders, qui sont restés invaincus en temps réglementaire à leurs quatre dernières sorties (3-0-1). Semyon Varlamov a bloqué 32 lancers pour enregistrer une première victoire à domicile cette saison. Adam Fantilli a marqué deux buts et il a préparé celui d’Emil Bemstrom. Spencer Martin a réalisé 28 arrêts pour les Blue Jackets, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Les Blue Jackets ont réduit l’écart à 4-3 en début de troisième période, quand Fantilli a inscrit son deuxième but de la soirée, mais les Islanders se sont distancés avec trois buts sans riposte. Scott Charles, Associated Press

McDonagh et Josi aident les Predators à l’emporter 5-1 face au Lightning PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Ryan McDonagh et Roman Josi ont tous les deux récolté un but et une aide, menant les Predators de Nashville vers une victoire de 5-1 aux dépens du Lightning de Tampa Bay, jeudi soir. Juuso Parssinen, Filip Forsberg et Yakov Trenin ont également touché la cible pour les Predators, qui ont obtenu une troisième victoire de suite et une neuvième à leurs 11 dernières parties. Juuse Saros s’est signalé avec une soirée victorieuse de 32 arrêts. Alex Barré-Boulet a assuré la réplique pour le Lightning, qui a vu sa séquence de deux victoires être freinée à deux. Jonas Johansson a réalisé 25 arrêts dans la défaite. Les Predators ont inscrit deux buts en avantage numérique tout en blanchissant le Lightning en quatre tentatives avec un joueur en plus. La troupe de Tampa Bay a amorcé la partie avec la deuxième meilleure unité d’avantage numérique de la LNH (31,9 %). Barré-Boulet a lancé le bal en procurant une avance de 1-0 à son équipe, alors qu’il restait 6 : 28 à jouer au premier vingt. Parssinen a créé l’égalité avant la fin de la période. Forsberg et McDonagh ont permis aux Predators de se distancer dès les premières minutes du deuxième engagement. Jim Diamond, Associated Press

Alex Ovechkin atteint le plateau des 1500 points dans la défaite de 5-4 des Capitals PHOTO STEPHANIE SCARBROUGH, ASSOCIATED PRESS Roope Hintz a marqué deux fois en troisième période et les Stars de Dallas sont venus de l’arrière pour vaincre les Capitals de Washington 5-4 en fusillade, jeudi. Jason Robertson a inscrit l’unique but de la séance de tirs de barrage, infligeant aux Capitals leur troisième revers consécutif malgré le fait qu’Alex Ovechkin a obtenu son 1500e point en carrière. Le capitaine des Capitals est devenu le 16e joueur de l’histoire du circuit à atteindre ce plateau en obtenant une aide sur le deuxième but de la soirée de Dylan Strome. Scott Wedgewood a effectué 23 arrêts pour mettre un terme au périple à l’étranger des Stars sur une bonne note avec un premier gain en trois matchs. Les Stars ont également célébré le 1000e match en carrière dans la LNH de Matt Duchene, qui pouvait compter sur l’appui de sa famille dans les estrades. Il a obtenu une aide sur un but de Mason Marchment en deuxième période. Tyler Seguin a été l’autre buteur des Stars. Après avoir été laissé de côté en raison de ses mauvaises performances, Evgeny Kuznetsov a trouvé le fond du filet à son retour dans la formation. Aliaksei Protas a aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Capitals. L’ancien gardien du Canadien de Montréal Charlie Lindgren a bloqué 34 rondelles. Stephen Whyno, Associated Press

Petr Mrazek réalise 37 arrêts et les Blackhawks blanchissent les Ducks 1-0 PHOTO JAMIE SABAU, USA TODAY SPORTS Petr Mrazek a été parfait devant 37 lancers et les Blackhawks de Chicago ont blanchi les Ducks d’Anaheim 1-0, jeudi soir. Le 25e jeu blanc de la carrière de Mrazek a aidé les Blackhawks à mettre fin à une série de quatre défaites. Philipp Kurashev a inscrit l’unique but de la rencontre. La formation de Chicago avait perdu 10 de ses 12 dernières sorties. Connor Bedard a récolté une mention d’aide alors que Leo Carlsson a été plutôt tranquille lors de ce duel mettant en vedette les deux premiers choix au dernier repêchage de la LNH. Bedard a été le premier appelé par les Blackhawks, suivi de Carlsson avec les Ducks. Il s’agissait du premier blanchissage de Mrazek depuis le 4 avril 2021, alors qu’il portait les couleurs des Hurricanes de la Caroline. Lukas Dostal a repoussé 24 rondelles pour les Ducks, qui ont encaissé un 10e revers à leurs 11 derniers matchs. Jay Cohen, Associated Press

Un doublé pour Konecny dans la victoire de 4-1 des Flyers contre les Coyotes PHOTO JOE CAMPOREALE, USA TODAY SPORTS Travis Konecny a inscrit deux buts, Carter Hart a effectué 25 arrêts et les Flyers de Philadelphie ont vaincu les Coyotes de l’Arizona 4-1, jeudi. Cam York a récolté un but et une aie et Joel Farabee a été l’autre buteur du club de la Pennsylvanie, qui a gagné ses trois derniers matchs et neuf de ses 13 derniers. Lawson Crouse a été l’unique buteur des Coyotes, qui avaient remporté leurs cinq dernières rencontres face aux cinq dernières équipes à avoir remporté la coupe Stanley. Connor Ingram, qui a bloqué 22 rondelles, a vu sa séquence personnelle de cinq gains prendre fin. Il n’a donné que cinq buts lors de celle-ci, signant au passage ses deux jeux blancs de la saison. Les Flyers ont écoulé leurs trois séquences en infériorité numérique et ont limité les Coyotes à un seul tir sur le jeu de puissance. Le défenseur des Coyotes Sean Durzi ratait un premier match cette saison après avoir subi une blessure au bas du corps dans la victoire de 6-0 des siens contre les Capitals de Washington, lundi. Jack Magruder, Associated Press

Casey DeSmith blanchit le Wild PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Casey DeSmith Casey DeSmith a réussi un blanchissage de 26 arrêts pour les Canucks de Vancouver, qui ont vaincu le Wild du Minnesota 2-0, jeudi. Le premier jeu blanc de DeSmith depuis le 21 avril 2022 a mis un terme à une séquence de quatre victoires du Wild. Nils Hoglander et Teddy Blueger ont touché la cible pour les Canucks, qui avaient perdu trois de leurs cinq dernières rencontres avant ce duel. Hoglander a ouvert la marque avec 1 : 55 à écouler en première période, puis Blueger a doublé l’avance des siens à 2 : 05 du dernier tiers. Filip Gustavsson a bloqué 15 des 17 tirs du Wild, qui avaient remporté les huit derniers affrontements entre les deux équipes. L’attaquant des Canucks Philip Di Giuseppe était de retour dans la formation après avoir été laissé de côté lors des deux derniers matchs de l’équipe. Nick Wells, La Presse Canadienne

Nemec inscrit son 1er but dans la victoire des Devils contre le Kraken PHOTO STEPHEN BRASHEAR, USA TODAY SPORTS Simon Nemec (17) et Vince Dunn (29) La recrue Simon Nemec a inscrit son premier but dans la LNH pour les Devils du New Jersey, qui ont vaincu le Kraken de Seattle 2-1, jeudi. Le défenseur slovaque a été la deuxième sélection du repêchage en 2022 et compte maintenant trois points en autant de rencontres au sein du circuit Bettman. Ondrej Palat a également touché la cible pour les Devils, qui ont gagné un deuxième match de suite. Akira Schmid a repoussé 37 rondelles dans la victoire. Jack Hughes avait marqué à ses quatre dernières rencontres. Il est à trois filets du plateau des 100 en carrière, lui qui a pris part à 262 parties. Tye Kartye a trouvé le fond du filet pour le Kraken, qui a perdu un sixième match consécutif. Philipp Grubauer a bloqué 15 des 17 rondelles dirigées vers lui. La Presse Canadienne

Une 250e victoire dans la LNH pour Hellebuyck PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS Mikko Rantanen devant Connor Hellebuyck Connor Hellebuyck a repoussé 32 arrêts pour signer sa 250e victoire en carrière en vertu d’un gain de 4-2 des Jets de Winnipeg contre l’Avalanche du Colorado, jeudi. Kyle Connor a réussi un doublé et les Jets ont remporté un troisième match de suite après en avoir perdu trois consécutifs. Ils se sont approchés à deux points de l’Avalanche, au sommet de la section Centrale. Josh Morrissey a terminé le match avec un but et une aide. Il a amassé 12 points à ses neuf dernières rencontres. Adam Lowry a été l’autre buteur des Jets. Nathan MacKinnon a inscrit un but et ajouté une aide pour l’Avalanche. Joel Kiviranta a aussi trouvé le fond du filet et Alexandar Georgiev a bloqué 24 tirs. MacKinnon a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 10. C’était son 223e match avec plus d’un point dans la LNH, ce qui lui permet de devancer Peter Forsberg au troisième rang de l’histoire de l’organisation. L’Avalanche devait se débrouiller sans Valeri Nichushkin pour un deuxième match de suite puisqu’il est malade. Craig Meyer, Associated Press