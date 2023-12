Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 8 décembre dans la LNH.

Sergei Bobrovsky a bloqué 26 tirs et Eetu Luostarinen a marqué le but vainqueur en troisième période pour aider les Panthers de la Floride à battre les Penguins de Pittsburgh 3-1, vendredi.

Oliver Ekman-Larsson a aussi marqué, alors qu’Anton Lundell a récolté deux aides pour les Panthers. Aleksander Barkov a complété le score dans un filet désert.

Reilly Smith a marqué le but des Penguins, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs. Tristan Jarry a stoppé 31 rondelles.

Les Penguins ont obtenu une chance en or de créer l’égalité 2-2, lorsque Lundell a été puni pour avoir accroché, avec 2 : 39 à jouer en temps réglementaire. Les Penguins n’ont pas inscrit de but en avantage numérique à leurs 37 dernières occasions, s’étalant sur 14 matchs. Leur dernier but en avantage numérique remonte au 11 novembre. Il s’agit de la pire séquence de l’histoire de l’équipe.

Après la pénalité à Lundell, Barkov a marqué dans un filet désert avec 26,7 secondes à faire, alors que Jarry avait été remplacé par un joueur supplémentaire.

Les Panthers ont pris les devants 2-1 avec 13 : 50 à disputer au match lorsque la rondelle s’est retrouvée devant le filet et que Luostarinen l’a frappée au vol.

Colby Guy, Associated Press