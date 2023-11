Kirill Kaprizov, Mats Zuccarello et Joel Eriksson Ek

Lisez les comptes rendus des matchs du mardi 28 novembre dans la LNH.

Le Wild du Minnesota a offert une première victoire à son nouvel entraîneur-chef John Hynes, mardi, lorsqu’il a vaincu les Blues de St. Louis 3-1. Le Québécois Frédérick Gaudreau et l’attaquant Joel Eriksson Ek ont donné le ton avec des buts en première période, aidant le Wild à mettre un terme à une série de sept revers. Matt Boldy a ajouté le but d’assurance et Filip Gustavsson a réalisé 23 arrêts pour mériter une première victoire en huit départs. Ayant déjà dirigé les Predators de Nashville et les Devils du New Jersey, Hynes a été embauché lundi par le Wild pour remplacer Dean Evason, congédié après un bien mauvais début de saison du club. Colton Parayko a inscrit le seul but des Blues. Jordan Binnington a bloqué 34 tirs devant la cage des Blues, dont les 17 du Wild en deuxième période. Le changement d’entraîneur a souri au Wild, qui a amorcé la rencontre au 31e rang pour les buts alloués par rencontre (3,95). Mats Zuccarello a obtenu une mention d’aide, prolongeant sa séquence à sept matchs avec au moins un point. Il compte 22 points en 20 sorties cette saison. Seuls Kirill Kaprizov (24 l’année dernière) et Marian Gaborik (24 en 2005-06 et 23 en 2008-09) ont totalisé plus de points avec le Wild lors des 20 premiers matchs de la saison. Le Wild devait se débrouiller sans Ryan Hartman, suspendu pour deux matchs après avoir fait trébucher Alex DeBrincat, des Red Wings de Detroit, dimanche. Mike Cook, Associated Press

Les Stars blanchissent les Jets PHOTO FRED GREENSLADE, LA PRESSE CANADIENNE Les Stars félicitent le gardien Jake Oettinger, qui a signé son premier jeu blanc de la saison. Jake Oettinger a bloqué les 27 rondelles dirigées vers lui pour signer son premier jeu blanc de la saison, menant les Stars de Dallas à une victoire de 2-0 contre les Jets de Winnipeg, mardi. Tyler Seguin et Joe Pavelski ont fait bouger les cordages pour les Stars. Seguin a mis le match hors de la portée des Jets tard en troisième période. Il a profité d’une passe de Mason Marchment, qui a soulevé la rondelle par-dessus le défenseur Nate Schmidt, couché, avant de placer la rondelle dans le filet. Connor Hellebuyck a repoussé 19 des 21 rondelles dirigées vers lui pour les Jets au Canada Life Centre. Le gardien avait remporté ses quatre matchs précédents. Les Jets subissaient ainsi une deuxième défaite de suite. Les Stars sont parvenus à écouler deux séquences à court de deux hommes. L’une d’entre elles a duré 44 secondes en troisième, alors que le club du Texas protégeait une avance d’un but. Les Jets ont demandé la révision vidéo après le but de Pavelski en raison d’un geste d’obstruction envers le gardien. Malgré le fait que Pavelski a porté son bâton au visage de Hellebuyck avant de marquer, les officiels n’ont pas infirmé la décision rendue sur la glace. Jim Bender, La Presse Canadienne

Les Predators défont les Penguins en prolongation PHOTO CHRISTOPHER HANEWINCKEL, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Filip Forsberg (9) Filip Forsberg a marqué après 14 secondes en prolongation et les Predators de Nashville ont signé une sixième victoire de suite, cette fois au compte de 3-2 contre les Penguins de Pittsburgh, mardi. L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Michael McCarron a réussi un doublé et le gardien Juuse Saros a effectué 29 arrêts dans la victoire. Evgeni Malkin et Bryan Rust ont fait scintiller la lumière rouge pour les Penguins, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Tristan Jarry a repoussé 23 rondelles. Forsberg a traversé la patinoire d’un bout à l’autre pour battre Jarry du côté de la mitaine lors de la période supplémentaire. Alors que le Finlandais traversait la ligne bleue des Predators, Ryan O’Reilly est entré en collision avec le capitaine des Penguins Sidney Crosby pour laisser tout l’espace à Forsberg dans l’enclave. Rust était de retour dans la formation des Penguins après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au bas du corps. Jim Diamond, Associated Press

Noah Gregor mène les Maple Leafs à une victoire face aux Panthers PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Noah Gregor (18), David Kampf (64) et Conor Timmins (25) Noah Gregor a marqué le but décisif en fusillade et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Panthers de la Floride 2-1, mardi, Gregor a également marqué le but des Maple Leafs en temps réglementaire. Joseph Woll a repoussé 37 rondelles en 65 minutes. Kevin Stenlund a répliqué pour les Panthers, qui avaient signé une victoire de 5-0 contre les Sénateurs d’Ottawa marquée par les échauffourées, lundi. Anthony Stolarz a réalisé 31 arrêts. Evan Rodrigues croyait bien avoir procuré la victoire aux Panthers lors de la séance de tirs de barrage en cinquième ronde, mais la révision vidéo a montré que Woll avait effectué l’arrêt initial avant que la rondelle revienne sur le bâton de l’attaquant. Alors que les joueurs des Panthers n’étaient pas tous revenus sur la glace, Gregor a trouvé le fond du filet lors de la sixième ronde avant que Nick Cousins n’atteigne le poteau quelques instants plus tard pour sceller la victoire des Maple Leafs. La formation torontoise disputait un premier match à domicile depuis le 11 novembre puisqu’elle a disputé deux matchs en Suède dans le cadre de la Série globale de la LNH. À son retour, elle a affronté les Blackhawks de Chicago et les Penguins de Pittsburgh sur la route avant son retour au Canada. Cherchant à trouver l’étincelle à l’attaque, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe a séparé ses attaquants Auston Matthews et Mitch Marner contre les Panthers. Matthews jouait avec William Nylander et Matthew Knies, tandis que Marner évoluait avec John Tavares et Tyler Bertuzzi. Marner et Mark Giordano ont été atteints au visage par des tirs dans la rencontre. Marner est revenu en deuxième avec un protecteur facial, mais Giordano n’est pas revenu au jeu. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Les Blackhawks l’emportent 4-3 face au Kraken PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien Petr Mrazek (34) fait un arrêt durant la troisième période. Tyler Johnson et MacKenzie Entwistle ont marqué en deuxième période, et les Blackhawks de Chicago ont vaincu le Kraken de Seattle 4-3, mardi. Jason Dickinson et Boris Katchouk ont aussi enfilé l’aiguille pour les Blackhawks. Petr Mrazek a effectué 33 arrêts. Joey Anderson a récolté deux mentions d’aide. Avant cette rencontre, les Blackhawks avaient perdu six de leurs sept dernières rencontres. Ils sont parvenus à résister au Kraken lors des dernières minutes pour mettre un terme à une journée difficile. Les Blackhawks ont en effet annoncé plus tôt qu’ils allaient libérer l’attaquant Corey Perry en raison de ce que l’organisation a qualifié de « conduite inacceptable ». Matthew Beniers a récolté un but et une aide pour le Kraken, qui subissait un deuxième revers d’affilée. La recrue Tye Kartye et Alex Wennberg ont été les autres buteurs, tandis qu’une mention d’aide a permis à Adam Larsson d’atteindre le plateau des 200 points. Philipp Grubauer a repoussé 19 tirs, alors qu’il effectuait un retour après avoir subi une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée, la semaine dernière contre les Flames de Calgary. Matt Carlson, Associated Press