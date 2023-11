Gain de 5-3 des Penguins face aux Blue Jackets

Sidney Crosby a récolté un 16e tour du chapeau, mardi, guidant les Penguins de Pittsburgh vers un gain de 5-3 devant les Blue Jackets de Columbus.

Crosby a marqué deux fois en troisième période.

Auteur de 560 filets en carrière, Crosby a inscrit au moins un point dans un neuvième match consécutif.

Erik Karlsson et Jake Guentzel ont chacun fourni un but et une passe.

Tristan Jarry a bloqué 28 tirs pour les Penguins, invaincus à leurs cinq derniers matchs.

Kirill Marchenko, Yegor Chinakhov et Alexandre Texier ont été les buteurs des Blue Jackets.

Elvis Merzlikins a fait 38 arrêts, mais Columbus n’a pas pu éviter un sixième revers d’affilée.

Jeudi, les Penguins seront les hôtes des Devils du New Jersey.

Associated Press