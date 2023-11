Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Victoire de 3-1 des Flyers en Caroline

Travis Konecny a récolté un 10e but et les Flyers de Philadelphie ont gagné un troisième match de suite à l’étranger, mercredi, l’emportant 3-1 devant les Hurricanes de la Caroline.

Owen Tippett et Ryan Poehling ont été les autres buteurs des Flyers, tandis que Carter Hart a fait 31 arrêts.

Tippett a marqué dans la deuxième minute de jeu.

Konecny a doublé le coussin 58 secondes avant la fin du premier tiers.

Poehling y a mis du sien après 29 secondes en période médiane.

Stefan Noesen a riposté au milieu du deuxième engagement.

Les Hurricanes perdaient pour la première fois en cinq matchs à Raleigh cette saison.

Hart effectuait un premier départ depuis le 1er novembre.

Il a raté trois matchs à cause d’une blessure non spécifiée, puis deux autres à cause d’un empoisonnement alimentaire.

Les Flyers vont retrouver leur public samedi après-midi, contre les Golden Knights de Vegas.

Les Flyers ont perdu leurs quatre dernières rencontres au Wells Fargo Center.

Associated Press