Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Le Kraken l’emporte en fusillade Kailer Yamamoto a marqué le but décisif lors de la huitième ronde de la fusillade et le Kraken de Seattle a vaincu les Islanders de New York 4-3, jeudi. Oliver Bjorkstrand et Jordan Eberle ont également touché la cible en tirs de barrage pour le Kraken, tout comme Bo Horvat et Oliver Wahlstrom pour les visiteurs. Yamamoto a également forcé la tenue d’une période supplémentaire avec un but en troisième période. Il a totalisé deux points dans la rencontre. Matthew Beniers et Alex Wennberg ont aussi touché la cible pour le Kraken, qui a mis un terme à une série de trois défaites. Philipp Grubauer a effectué 21 arrêts. Anders Lee, Casey Cizikas et Noah Dobson ont été les buteurs des Islanders, qui ont subi un septième revers consécutif. Semyon Varlamov a bloqué 29 des 32 rondelles dirigées vers lui devant la cage des Islanders. La Presse Canadienne

Cam Talbot mène les Kings à une victoire contre les Panthers PHOTO KIYOSHI MIO, USA TODAY SPORTS Cam Talbot devant Nick Cousins Cam Talbot a réussi 30 arrêts et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Panthers de la Floride 2-1, jeudi. Kevin Fiala a marqué un but et ajouté une aide pour les Kings, qui avaient perdu leurs deux dernières sorties. Fiala a inscrit le premier filet de la rencontre. Les Kings n’ont toujours pas perdu cette saison lorsqu’ils ouvrent la marque, montrant un dossier de 7-0-1 en pareilles circonstances. Anze Kopitar a été l’autre buteur des favoris locaux. Sam Reinhart a été le seul joueur des Panthers à déjouer Talbot. L’attaquant récoltait ainsi un point dans un sixième match de suite. Les Panthers, qui avaient remporté leurs cinq matchs précédents, tenteront de retrouver le chemin de la victoire en rendant visite aux Ducks d’Anaheim, vendredi. Les Kings accueilleront pour leur part les Blues de St. Louis, samedi. La Presse Canadienne

Kaapo Kahkonen brille et les Sharks l’emportent contre les Blues PHOTO ROBERT EDWARDS, USA TODAY SPORTS Kaapo Kahkonen Les Sharks de San Jose ont inscrit trois buts en 3 : 07 d’intervalle en début de deuxième période pour prendre la mesure des Blues de St. Louis 5-1, jeudi. William Eklund, Givani Smith et Luke Kunin ont été les auteurs de ces trois buts rapides. L’ancien joueur du Canadien de Montréal Mike Hoffman a réussi un doublé pour les Sharks, qui ont mis un terme à une séquence de trois défaites. Smith et Kunin ont terminé leur soirée de travail avec deux points, tout comme Filip Zadina, Ryan Carpenter et Nikita Okhotiuk. Kaapo Kahkonen a brillé devant la cage des Sharks avec 44 arrêts. Pavel Buchnevich l’a privé d’un blanchissage à 6 : 05 de la fin de la troisième période. Joel Hofer a été chassé de la rencontre après avoir cédé quatre fois sur 21 tirs. En relève, Jordan Binnington a repoussé 13 des 14 rondelles dirigées vers lui. Les Blues avaient remporté les huit derniers duels entre les deux équipes. La Presse Canadienne

Stützle donne la victoire aux Sénateurs en prolongation face aux Wings PHOTO JONATHAN NACKSTRAND, AGENCE FRANCE-PRESSE Tim Stützle célébrant son but gagnant Tim Stützle a marqué en prolongation pour procurer une victoire de 5-4 aux Sénateurs d’Ottawa contre les Red Wings de Detroit, mardi, lors du premier match de la Série globale. Les Sénateurs menaient 4-0 tôt en deuxième période, mais les Red Wings ont connu un deuxième vingt du tonnerre pour créer l’égalité après 40 minutes de jeu. Brady Tkachuk a inscrit deux buts dans la victoire. Jake Sanderson et Josh Norris ont également trouvé le fond du filet. Stutzle, Drake Batherson et Vladimir Tarasenko ont tous terminé la rencontre avec deux aides. Joonas Korpisalo a repoussé 37 rondelles. « Ce n’est pas vraiment la façon que nous voulions gagner, mais parfois c’est comme ça que les choses se produisent, a déclaré Norris. Nous avons resserré le jeu en troisième période, et ensuite “Timmy” nous a donné la victoire avec un but spectaculaire. » Lucas Raymond, Alex DeBrincat, David Perron et Shayne Gostisbehere ont marqué pour les Red Wings. James Reimer a réalisé 29 arrêts. Alors que Norris a fait 4-0 après 1 : 18 de jeu au deuxième engagement, Gostisbehere a égalisé le score avec moins de trois minutes à la période. Tkachuk a inscrit les deux premiers buts de la rencontre, à 5 : 57 et 9 : 57 de jeu. Sur le deuxième but, Stutzle lui a refilé le disque avec une superbe passe par-derrière, à genoux. Sanderson a donné trois buts d’avance aux Sénateurs à 13 : 09 de jeu en première période, lorsque son tir de l’enclave est passé entre le bras de Reimer et le poteau. Norris a marqué sur un jeu avec Mathieu Joseph pour porter le score à 4-0 en début de deuxième période. Raymond a donné un premier but aux Red Wings lors d’un deux contre un. Il a décidé de tirer et a battu le gardien sous le bras. Il s’agissait du 25e tir du match des Red Wings. Les Red Wings ont réduit l’écart à 4-2 lorsqu’un tir de la pointe a dévié sur Perron et est passé par-dessus la tête de Korpisalo, en milieu de période. DeBrincat a marqué à 16 : 33, puis Gostisbehere a créé l’égalité moins d’une minute plus tard. La Presse Canadienne

Les Coyotes battent les Blue Jackets PHOTO SUE OGROCKI, ASSOCIATED PRESS Clayton Keller et Alexander Kerfoot célèbrent le but marqué par leur coéquipier Logan Cooley Logan Cooley et Lawson Crouse ont marqué à 28 secondes d’intervalle en troisième période, et les Coyotes de l’Arizona ont battu les Blue Jackets de Columbus 3-2, jeudi soir. Il s’agissait d’une septième défaite de suite pour les Blue Jackets. Barrett Hayton a aussi trouvé le fond du filet pour les Coyotes, alors que Connor Ingram a stoppé 39 tirs pour conserver sa fiche parfaite contre les Blue Jackets en trois affrontements. Damon Severson a inscrit les deux buts des Blue Jackets et Elvis Merzlikins a bloqué 29 lancers. L’équipe a perdu trois matchs de suite à domicile, en plus de perdre un sixième match d’affilée après avoir eu les devants. Les Blue Jackets ont marqué le premier but du match à 1 : 44 de jeu en deuxième période, lorsque Severson a décoché du cercle droit. Positionné devant le filet, Hayton a créé l’égalité à 6 : 19, récoltant un quatrième point en cinq matchs. Cooley a porté le score à 2-1 en avantage numérique et Crouse a doublé l’avance des Coyotes 28 secondes plus tard. Avec 1 : 57 à jouer, Severson a inscrit son deuxième de la rencontre, alors que les Blue Jackets avaient retiré Merzlikins en faveur d’un patineur supplémentaire. Nicole Kraft, Associated Press

Les Devils l’emportent 5-2 contre les Penguins PHOTO PHILIP G. PAVELY, USA TODAY SPORTS Tyler Toffoli Jesper Bratt, Alexander Holtz et Tyler Toffoli ont marqué en troisième période et les Devils du New Jersey, privés de plusieurs joueurs importants, ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 5-2, jeudi. Les Devils devaient se débrouiller sans les attaquants Timo Meier, Nico Hischier et Jack Hughes, mais ils ont malgré tout signé une sixième victoire de suite contre leurs rivaux de la Pennsylvanie. Vitek Vanecek a effectué 23 arrêts pour les Devils, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs et quatre de leurs cinq derniers. Avec un but et une aide, Curtis Lazar a récolté son 100e point en carrière. Nathan Bastian a été l’autre buteur des Devils. Bryan Rust a inscrit les deux buts des Penguins, qui ont vu leur série de cinq victoires prendre fin. Tristan Jarry a bloqué 25 rondelles. Sidney Crosby a prolongé sa séquence à 10 parties avec au moins un point, avec une aide. Il est devenu le 15e joueur de l’histoire de la LNH avec au moins 11 séries de 10 matchs ou plus avec des points. Erik Karlsson, des Penguins, a égalé Rob Blake (777) au 20e rang du circuit pour les points par un défenseur. Dan Scifo, Associated Press

Hedman donne la victoire au Lightning contre les Blackhawks PHOTO ERIN HOOLEY, ASSOCIATED PRESS Victor Hedman et MacKenzie Entwistle Victor Hedman a marqué le but gagnant à 11 : 53 de jeu en troisième période et le Lightning de Tampa Bay a battu les Blackhawks de Chicago 4-2, jeudi soir. Brayden Point a marqué en avantage numérique et a récolté deux aides dans la victoire. Mikhail Sergachev a fait scintiller la lumière rouge en deuxième période, avant d’obtenir une mention d’aide sur le but dans un filet désert de Brandon Hagel. Le Lightning a dominé le jeu pendant plusieurs minutes avant de finalement voir ses efforts être récompensés avec le quatrième but de la saison de Hedman. Hedman s’est amené vers le filet et a poussé une rondelle qui a rebondi sur la bande dans le filet, derrière le gardien, alors avancé loin devant le but. Lukas Reichel et Corey Perry ont touché la cible pour les Blackhawks. Jonas Johansson a repoussé 13 tirs pour le Lightning, alors que Petr Mrazek a bloqué 25 rondelles pour les Blackhawks. Reichel a inscrit le premier but du match, en avantage numérique, avec 7 : 01 à faire en première période. Reichel a redirigé le tir de la pointe de Philipp Kurashev. Point a égalisé le score à 1-1, puis Sergachev a donné les devants au Lightning. Perry a ramené les deux équipes à égalité en début de troisième vingt, avec son quatrième de la campagne. L’attaquant du Lightning Anthony Cirelli a quitté le match en première période, après avoir bloqué un tir de Wyatt Kaiser. Matt Carlson, Associated Press