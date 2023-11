Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Victoire de 3-2 des Leafs faces aux Wings

William Nylander et John Tavares ont chacun inscrit un but et deux aides et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Red Wings de Detroit 3-2, vendredi, dans un match qui était présenté en Suède.

Tyler Bertuzzi a aussi marqué dans la victoire, en plus d’une aide. Ilya Samsonov a bloqué 27 tirs.

Nylander, qui disputait un match de la LNH chez lui, en Suède, pour la première fois, a prolongé sa séquence de match avec au moins un point en ouverture de saison à 16, un record d’équipe.

Lucas Raymond et Daniel Sprong ont inscrit les filets des Red Wings, qui ont perdu leur premier match de la Série globale 5-4, jeudi, contre les Sénateurs d’Ottawa. Alex Lyon a repoussé 26 rondelles.

Les Maple Leafs perdaient 2-0 après 40 minutes de jeu. Ils ont marqué un premier but à 3 : 50 du troisième vingt, lorsque Bertuzzi a obtenu son quatrième but de la saison.

Nylander a créé l’égalité 2-2 en avantage numérique, en milieu de période, lorsqu’il a inscrit son 11e de la campagne. Mitch Marner a récolté une mention d’aide sur le but de Nylander.

Seulement 1 : 24 de jeu plus tard, Tavares a donné les devants à son équipe pour la première fois. L’attaquant a reçu la passe de Bertuzzi et a trouvé le fond du filet pour faire 3-2.

Raymond a porté le score à 2-0 pour les Red Wings avec son septième filet de la saison. Il a déjoué Samsonov d’un lancer le battant sous la mitaine.

La Presse Canadienne