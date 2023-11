(Buffalo) Les Sabres de Buffalo seront privés de Tage Thompson pour au moins un mois après que le centre de premier trio eut reçu un tir sur le poignet gauche.

Associated Press

L’entraîneur-chef Don Granato n’a pas révélé la nature exacte de la blessure, à la suite de l’entraînement de mercredi. Thompson s’est blessé mardi lorsqu’il a bloqué un tir du défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy lors de la deuxième période d’une défaite de 5-2.

« Nous nous attendons à moins de deux mois, a déclaré Granato. C’est plutôt une évaluation de semaine en semaine. Je n’ai aucune date de retour en ce qui le concerne. »

Thompson a amorcé le match de mardi à égalité au deuxième rang des Sabres avec six buts et 12 points. Il a marqué au moins 37 buts lors de chacune des deux dernières saisons et il vient de connaître la meilleure campagne de sa carrière, avec 47 buts et 94 points.

Les Sabres (7-8-1) ont perdu leurs deux dernières sorties et ils entament un voyage de trois matchs à l’étranger en se mesurant aux Jets à Winnipeg, vendredi soir.