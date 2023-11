Le chandail numéro 68 de Jaromir Jagr sera retiré et hissé dans les hauteurs du PPG Paints Arena de Pittsburgh, le 18 février prochain, ont annoncé les Penguins vendredi.

Jagr, choix de premier tour des Penguins en 1990, est un des meilleurs joueurs de l’histoire de la LNH. Il a disputé les 11 premières saisons de sa brillante carrière de 24 saisons à Pittsburgh, de 1990 à 2001. Il a été un membre important des conquêtes de la Coupe Stanley de 1991 et 1992, en plus d’être le capitaine de l’équipe entre 1998 et 2001.

En 1733 matchs de saison régulière dans la LNH, le Tchèque a inscrit 766 buts et 1155 mentions d’aide pour 1921 points. Seul Wayne Gretzky a récolté plus de points que lui dans l’histoire du circuit. Des chiffres qui en disent long.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Jaromir Jagr alors qu’il était avec les Panthers en 2017

Jagr, c’est aussi 135 buts gagnants en carrière, 208 matchs en séries éliminatoires et 5 saisons de plus de 100 points. C’est 10 participations au Match des Étoiles et nombre de trophées. C’est aussi 15 saisons de plus de 30 buts et 19 saisons de plus de 20 buts, ce qui le place au troisième rang du circuit dans ces deux catégories.

Dans sa collection, l’ex-hockeyeur de 51 ans compte aussi une médaille d’or et une de bronze olympique ainsi deux médailles d’or et deux de bronze en Championnats du monde.

Jagr est présentement, et depuis 2011, le propriétaire majoritaire du Rytiri Kladno, un club de l’Extraliga Tchèque.