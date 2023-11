David Desharnais a marqué 126 buts et récolté 248 mentions d’assistance en 262 matchs de saison régulière avec les Saguenéens de Chicoutimi, en plus d’avoir amassé 43 points en 48 rencontres éliminatoires.

David Desharnais verra son numéro être retiré par les Saguenéens de Chicoutimi, a annoncé l’organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec mardi.

La Presse Canadienne

L’ex-joueur du Canadien de Montréal a appris que son chandail numéro 15 sera retiré et hissé dans les hauteurs du Centre Georges-Vézina le 15 mars 2024, lors d’un match des Saguenéens contre les Remparts de Québec.

« Je suis très ému de voir mon chandail retiré par l’organisation des Saguenéens de Chicoutimi. Jamais je n’aurais cru recevoir un tel honneur. Les années passées à Chicoutimi font partie de mes plus beaux moments en carrière », a déclaré le hockeyeur aujourd’hui âgé de 37 ans.

Desharnais a marqué 126 buts et récolté 248 mentions d’assistance en 262 parties de saison régulière, en plus d’avoir amassé 43 points en 48 rencontres éliminatoires.

L’ancien capitaine des Sags est l’un de deux seuls joueurs de l’histoire de la LHJMQ à avoir remporté le trophée Frank J. Selke, remis au joueur le plus gentilhomme du circuit, lors de trois saisons consécutives. Desharnais a reçu cet honneur lors des saisons 2004-2005, 2005-2006 ainsi que 2006-2007.

David est aussi le seul joueur de l’histoire des Saguenéens à avoir gagné le trophée du joueur le plus gentilhomme à travers la LCH. Il a reçu cette mention lors de la saison 2006-2007.

Le numéro 15 devient le 13e chandail retiré par l’organisation des Saguenéens – après avoir retiré celui de Steve Gosselin en février dernier.

Desharnais, qui n’a jamais été repêché dans la LNH, a inscrit 87 buts et obtenu 195 mentions d’aide en 524 matchs de saison régulière dans la LNH avec le Canadien, les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York. Le Québécois a ajouté cinq buts et 13 passes en 51 rencontres éliminatoires dans le circuit Bettman. Il a aussi représenté le Canada aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.