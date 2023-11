(Detroit) On marche tranquillement rue Woodward au centre-ville de Detroit, entre les fans qui attendent en file pour un show de musique country au Fillmore et les gens qui parlent à un ami imaginaire, puis on finit par tomber sur un petit resto au nom évocateur : Mom’s Spaghetti.

Puisque notre culture hip-hop s’est arrêtée au milieu des années 2000, on cesse de marcher tout d’un coup, et on se met à faire des liens intelligents, parce qu’on est payé pour ça : Mom’s Spaghetti ? Comme dans la chanson d’Eminem ?

C’est alors que l’on réalise que nous sommes à Detroit, et qu’Eminem est originaire d’ici, et c’est là, dans un élan de perspicacité qui est l’apanage des plus grands détectives, que l’on arrive à cette excellente question : et si ce Mom’s Spaghetti était le restaurant d’Eminem ?

Eh bien, c’est en plein ça.

Ouvert depuis 2021, ce tout petit resto débordait de clients mercredi soir à notre arrivée en ces terres, et il débordait aussi en ce jeudi soir un peu frais. En fait, les plus fins palais font la file devant la petite fenêtre sur le côté pour commander en take-out le fameux spaghetti en question, qu’on peut ensuite dévorer à même une boîte de carton.

PHOTO RICHARD LABBÉ, LA PRESSE La fenêtre où sont remises les commandes à emporter

Comme Gordie Howe jadis, le menu va droit au but : quatre sortes différentes de spaghetti, un sandwich au spaghetti, un sandwich à la bolognaise, et en extra, des boulettes de viande, des boulettes de viande végé, du pain à l’ail, et puis c’est tout.

Ce n’est rien pour menacer l’empire de Gordon Ramsay, bien sûr, mais dans un centre-ville qui a longtemps été à l’abandon, et qui avait un peu perdu de son identité, le spaghetti d’Eminem ramène un peu de lumière là où il y a eu de l’ombre trop longtemps.