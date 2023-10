Carter Verhaeghe (23) et Sergei Bobrovsky (72)

(Sunrise) Kevin Stenlund et Oliver Ekman-Larsson ont inscrit leur premier but avec la Floride, Sergei Bobrovsky a bloqué 30 rondelles et les Panthers ont remporté leur match d’ouverture à domicile en vainquant les Maple Leafs de Toronto 3-1, jeudi.

Tim Reynolds Associated Press

Stenlund a touché la cible avec 2 : 52 à écouler en première période, Ekman-Larsson a porté la marque à 2-0 à sept secondes du sifflet final du premier vingt, et le coussin a été suffisant pour Bobrovsky.

Sam Reinhart a ajouté un filet dans une cage déserte en infériorité numérique lors de la toute dernière seconde du match.

Mitch Marner a inscrit son premier but de la campagne, lors d’un jeu de puissance à mi-chemin en deuxième. Ilya Samsonov a effectué 21 arrêts lors du premier match d’une séquence de cinq matchs à l’étranger des Maple Leafs — la plus longue de la saison.

Samsonov s’est dirigé vers le banc à 2 : 10 de la fin de la troisième, permettant aux Maple Leafs d’ajouter un sixième patineur. Le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, a alors écopé d’une pénalité. Malgré cette séquence à six contre quatre, la rondelle ne s’est jamais retrouvée derrière Bobrovsky.

Séries éliminatoires incluses, les Panthers ont amélioré leur fiche à 6-1-1 à leurs huit derniers matchs contre les Maple Leafs. Ces derniers ont marqué exactement deux buts au cours des six premiers duels de cette série.

Les Panthers ont profité de ce premier match à domicile cette saison pour souligner leur présence en finale de la coupe Stanley le printemps dernier. Une bannière soulignant leur titre de champions de l’Association de l’Est a d’ailleurs été ajoutée au plafond du BB & T Center.