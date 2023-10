(Laval) Le nom de Joshua Roy enflammait déjà les réseaux sociaux, mais le Québécois a ajouté de l’huile sur le brasier, vendredi soir.

Simon Servant La Presse Canadienne

Roy a récolté cinq points, dont son premier tour du chapeau dans la Ligue américaine de hockey, et le Rocket de Laval a défait les Americans de Rochester 8-4 à la Place Bell.

Les choses se déroulaient déjà très bien pour Roy à sa saison recrue dans la LAH, alors qu’il avait obtenu quatre points à ses trois premiers matchs.

Jumelé à Lucas Condotta et Sean Farrell, sous la suggestion de Scott Pellerin, le directeur associé du développement hockey du Canadien de Montréal, l’attaquant de 20 ans a semblé attirer la rondelle comme un aimant pendant toute la soirée.

Roy a participé à cinq buts consécutifs du Rocket (1-2-1), réussissant un tour du chapeau naturel pour se hisser au sommet des pointeurs de la Ligue américaine.

Il n’en fallait pas plus pour que les partisans du Tricolore demandent son rappel dans la LNH, pour notamment pallier l’absence du joueur de centre Kirby Dach. Roy refuse toutefois de s’enfler la tête malgré de très bonnes performances en ce début de saison.

« Je ne pense pas à ça en ce moment. Je suis ici et tant que ce sera le cas, je vais rester concentré sur le fait de gagner des matchs à Laval. Nous avons un beau groupe alors je vais continuer à travailler fort, a mentionné le choix de cinquième ronde du Canadien en 2021. Il y a des matchs comme ça, au cours desquels tout te tombe sur la palette. Ça fait du bien de vivre des soirées de la sorte. »

Les joueurs du Rocket ne sont assurément pas pressés de le voir faire ses valises pour le grand club.

En compagnie de Roy, Condotta et Farrell ont tous deux amassé un but et une aide pour les Lavallois. Dans le cas de Farrell, il s’agissait d’un premier filet en carrière dans la Ligue américaine, même s’il peut se vanter d’avoir déjà fait mouche à une occasion dans la LNH.

Choix de quatrième tour du Tricolore en 2020, Farrell a réussi à tirer son épingle du jeu vendredi, après trois matchs un peu plus tranquilles. Le petit attaquant a indiqué qu’il y avait une période d’adaptation à vivre entre les rangs universitaires américains, la LNH et maintenant la Ligue américaine.

« Dans chaque ligue, je dois trouver des façons d’utiliser mes habiletés et de jouer mon style de jeu pour créer des jeux, a-t-il expliqué. La Ligue américaine est plus physique et les équipes s’échangent moins les attaques. Plusieurs défenseurs viennent le long des bandes pour asséner de grosses mises en échec. J’essaie d’être intelligent dans mon positionnement. »

Riley McKay a aussi récolté un but et une mention d’assistance alors que Lias Andersson et Joel Armia ont complété le pointage pour le Rocket, qui a finalement signé une première victoire cette saison après trois tentatives infructueuses. Brandon Gignac a participé à trois buts.

« Nous nous sommes présentés pour les trois périodes ce soir et ç’a fait la différence, a souligné l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle. Il y a eu plusieurs belles performances de la part de plusieurs joueurs. C’était un effort d’équipe et nous avons joué avec ardeur du début à la fin. »

Jakub Dobes a aussi vécu une soirée de première dans la LAH, savourant un premier triomphe en carrière après avoir repoussé 35 tirs. Après avoir alloué deux buts rapides, Dobes a réalisé un arrêt clé aux dépens de Mason Jobst et le match a semblé basculer à partir de ce moment.

« C’est un jeune gardien alors il y aura des hauts et des bas. Après le deuxième but, ç’aurait pu dégénérer, mais il a réussi un arrêt clé et ça nous a gardés dans le match. Après, nous avons pris le dessus », a dit Houle.

Brendan Warren, Jeremy Davies, Aleksandr Kisakov et Kale Clague ont répliqué pour les Americans (2-2-0), qui avaient vaincu le Rocket en prolongation, mercredi soir. Michael Houser a eu la confiance de son entraîneur-chef Seth Appert, mais il a cédé sept fois en 33 lancers.

Le spectacle Roy

Le Rocket s’est rapidement mis en marche offensivement. Après une première occasion ratée en avantage numérique, la formation lavalloise s’est ressaisie à sa deuxième tentative, quelques minutes plus tard. Andersson a sauté sur un retour de lancer pour ouvrir le pointage.

Les célébrations ont été de courte durée lorsque Warren et Davies ont tour à tour surpris Dobes dans la lucarne en l’espace de 87 secondes.

Menée par l’arrêt de Dobes, l’équipe locale a repris du poil de la bête pour rentrer au vestiaire avec une priorité d’un but, par l’entremise de McKay et Condotta.

Le Rocket a commencé le deuxième vingt avec aplomb et la chimie entre Farrell et Roy s’est mise en évidence. Lors d’une montée à trois contre un, Farrell a mis la touche finale à une belle passe de son coéquipier pour porter la marque à 4-2.

Roy a continué à se donner en spectacle en fin de deuxième période et au début du dernier tiers. Lors d’une poussée à deux contre un, il a servi une belle feinte du revers à Houser pour faire scintiller la lumière rouge.

Trente-deux secondes plus tard, Roy a été oublié devant le filet et il a déjoué le gardien des Americans entre les jambières pour compléter son premier tour du chapeau dans la Ligue américaine.

Les Americans ont rendu les choses intéressantes avec deux buts rapides, ceux de Kisakov et de Clague, mais le Rocket a planté le dernier clou quand Armia a envoyé la rondelle dans un filet désert.