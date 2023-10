Ils y étaient tous, ou presque, mercredi soir, dans la loge attitrée de la direction du Canadien à la Place Bell de Laval : le VP aux opérations hockey Jeff Gorton, le directeur général Kent Hughes, adjoint au directeur général John Sedgwick, et quelques autres paires d’yeux, dont l’entraîneur du développement, Francis Bouillon.

Les décideurs du CH assistaient au troisième match du Rocket, club-école du Canadien, pour cibler les candidats à un rappel au moment où l’infirmerie se remplit à Montréal, et aussi, sans doute pour décider du sort du choix de premier tour de 2022, 26e au total, Filip Mesar.

Le compatriote de Juraj Slafkovsky disputait un premier match dans la Ligue américaine, après avoir été rayé de la formation lors des trois premiers, et espérait éviter un renvoi dans les rangs juniors pour l’hiver.

Ce petit attaquant slovaque de 5 pieds 9 pouces n’a pas mal fait, il a montré du cran, quoique l’entraîneur l’a gardé au banc dans les moments importants en fin de troisième et en prolongation, mais le numéro 25 des Americans de Rochester s’est chargé de faire passer une désagréable soirée aux gestionnaires du CH.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Filip Mesar

Jiri Kulich, 19 ans, repêché deux rangs après Mesar, a non seulement marqué le but gagnant en prolongation à la suite d’une maladresse du défenseur Logan Mailloux, mais il complétait ainsi son tour du chapeau. Il s’agissait d’un quatrième but et d’un sixième point en trois matchs pour cet attaquant tchèque de 6 pieds 1 pouce et 185 livres, au sommet des compteurs de la Ligue américaine pour l’instant.

Ce jeune homme poursuit sur sa lancée entamée l’an dernier, où il a marqué 24 buts à Rochester à seulement 18 ans, et sept en seulement douze matchs éliminatoires.

Le Canadien se consolera peut-être, sans doute, éventuellement avec le défenseur Lane Hutson, et aussi Adam Engstrom, choisi au troisième tour, mais pour l’instant, Kulich fait mal paraître les recruteurs du CH, sans compter Matthew Poitras, repêché au 54e rang, déjà au centre du deuxième trio des Bruins de Boston.

Il s’agit évidemment d’un marathon et non d’un sprint, mais avouons poliment que Kulich et Poitras ont pris quelques kilomètres d’avance sur Mesar au tiers de la course. À moins d’une surprise, on nous annoncera sous peu son retour à Kitchener dans la Ligue junior de l’Ontario pour lui donner l’occasion de jouer à profusion.

Quels candidats à un rappel ?

Si Kaiden Guhle devait s’absenter pour une semaine ou davantage, il serait bien embêtant d’identifier un candidat à un rappel en défense chez le Canadien. À court terme, Justin Barron, déjà à Montréal, devrait le remplacer au sein du top six, mais qui pourrait occuper le poste de septième ?

Obtenu dans l’échange de Jeff Petry pour permettre aux Red Wings de larguer un salarié, Gustav Lindstrom ne semble pas avoir la tête à l’ouvrage à la suite de sa rétrogradation dans la Ligue américaine après deux ans dans la LNH. Il a connu deux matchs difficiles et a été rayé de la formation mercredi.

Le premier choix de 2021, le droitier de 20 ans Logan Mailloux, est très inégal. Il possède un bon gabarit, une vitesse impressionnante en ligne droite pour un colosse de 6 pieds 3 pouces et 220 livres, son tir est puissant, il manie bien la rondelle, mais il prend encore trop de vilaines décisions, avec ou sans la rondelle, et il a encore de la difficulté à se situer dans l’espace sur une patinoire.

Mattias Norlinder montre encore ses belles aptitudes offensives depuis trois matchs, mais il ne montre pas la même hargne – relevée par Martin St-Louis lors du camp – pour défendre son territoire depuis sa rétrogradation.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Mattias Norlinder

William Trudeau a connu un premier match atroce après un superbe camp d’entraînement. Il a un peu mieux paru mercredi. Un tir bloqué héroïquement en fin de troisième contre les Americans a sauvé le Rocket d’une défaite à la régulière et n’a pas échappé à l’attention de ses coéquipiers et des entraîneurs. Il y a de ces petits gestes parfois qui peuvent vous replacer.

Parmi les jeunes, le colosse Jayden Struble, un choix de deuxième tour en 2019, n’a peut-être pas les habiletés des autres, mais il offre le plus de stabilité depuis trois matchs.

À l’attaque, les vétérans Mitchell Stephens, Joel Armia et Brandon Gignac sont sans doute les meilleurs. La recrue Joshua Roy se signale offensivement avec quatre points, dont deux buts, en quatre matchs, mais trois de ces points ont été obtenus en supériorité numérique. Il y a encore du travail à faire à égalité numérique.

Sean Farrell est fluide et élégant, mais il ne représente pas une grande menace pour marquer, du moins pour le moment. Lias Andersson a quatre points en trois rencontres. Il se trouve au bon endroit, au bon moment.

Un bon départ pour les Sénateurs !

Après de vilains débuts de saison ces dernières années, les Sénateurs d’Ottawa démarrent enfin du bon pied. Ils ont remporté mercredi une troisième victoire consécutive, spectaculaire, par la marque de 6-1 aux dépens des pauvres Capitals de Washington. Les Sénateurs ont déjà marqué 19 buts en quatre rencontres. Seuls les Hurricanes de la Caroline ont fait mieux.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Josh Norris

À son premier match en presque un an, Josh Norris a marqué deux buts. La nouvelle acquisition Vladimir Tarasenko a six points en quatre matchs, comme le premier centre Tim Stützle d’ailleurs. Brady Tkachuk a quatre buts.

Le jeune défenseur Jake Sanderson constitue le meilleur joueur de l’équipe depuis le début de saison, avec cinq points et un temps d’utilisation de 21 : 12, presque quatre minutes de moins que Thomas Chabot cependant.

Après une défaite contre les Hurricanes lors du match d’ouverture, les Sénateurs ont vaincu Philadelphie, Tampa et Washington. Ils seront opposés samedi aux Red Wings, qui connaissent eux aussi un départ intéressant avec une fiche de 3-1.

Les pauvres Capitals, une victoire en trois matchs, ont accordé douze buts et en ont marqué seulement quatre. Alex Ovechkin a une aide en trois parties et Anthony Mantha a été rayé de la formation contre Calgary lundi.