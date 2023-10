PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS

(St. Paul) Pierre-Luc Dubois a marqué deux buts en 12 secondes en première période, Cam Talbot a bloqué 29 tirs, et les Kings de Los Angeles ont battu le Wild du Minnesota 7-3, jeudi soir.

Brian Hall Associated Press

Dubois a touché le fond du filet dans un deuxième match de suite. Le Québécois a inscrit trois buts en quatre matchs jusqu’ici cette saison. Ces deux filets en 12 secondes représentent la troisième séquence de deux buts la plus rapide dans l’histoire du Wild.

Ralph Backstrom en avait inscrit deux en six secondes en 1972, alors que Jari Kurri avait marqué deux filets en 10 secondes, en 1991.

Carl Grundstrom et Vladislav Gavrikov ont chacun marqué leur deuxième but de la campagne pour les Kings. Trevor Moore a inscrit son quatrième de la saison en troisième période, marquant ainsi dans un troisième match de suite. Adrian Kempe et Blake Lizotte ont ajouté des buts dans un filet désert.

Connor Dewar et Kirill Kaprizov ont marqué dans un deuxième match de suite pour le Wild. Joel Eriksson Ek a ajouté au score avec son quatrième de la saison.

À la suite de sa victoire contre le Canadien à Montréal, Marc-André Fleury obtenait un deuxième départ de suite. Le gardien a repoussé 20 rondelles.

Talbot, qui était avec le Wild les deux dernières saisons, disputait un premier match contre son ancienne équipe depuis son échange aux Sénateurs d’Ottawa, contre le gardien Filip Gustavsson.