(Columbus) Justin Danforth a obtenu un but et une aide, le gardien réserviste Spencer Martin a stoppé 36 tirs pour sa première victoire en près d’un an, et les Blue Jackets de Columbus ont pris la mesure des Flames de Calgary 3-1 vendredi soir.

Mitch Stacy Associated Press

Sean Kuraly et Zach Werenski ont également touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont rebondi après un revers de 4-0 contre les Red Wings de Detroit lundi.

Elias Lindholm a inscrit le seul filet des Flames pendant que le gardien Jacob Markstrom bloquait 23 rondelles.

Après avoir reçu une passe de Danforth, Kuraly a marqué le premier but du match, à 6 : 29 de la deuxième période, grâce à un tir du cercle droit de mise en jeu qui a passé sous le bras du gardien des Flames.

Pour Kuraly, il s’agissait de son premier but de la saison et du 50e de sa carrière.

Danforth a doublé l’avance des Blue Jackets à 8 : 54 de la troisième période. Du coup, il a connu son premier match en carrière dans la LNH avec au moins deux points.

Lindholm a riposté moins de deux minutes plus tard, en désavantage numérique.

Werenski a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert.