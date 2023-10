Aucun point en 48 matchs en 1989 La saison difficile qui a forgé Pascal Vincent

(Columbus) Zéro but. Zéro point. En 48 matchs. Non, « ce n’est pas une anomalie » sur HockeyDB, confirme Pascal Vincent. « C’était ma première année. J’aurais pu abandonner, aller jouer ailleurs. Et je me suis dit non, je vais rester. »