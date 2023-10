(New York) Jack Hughes a marqué son deuxième but du match à 2 : 19 de la période de prolongation après avoir récolté deux mentions d’aide, et il a été la vedette d’une victoire de 5-4 des Devils du New Jersey contre les Islanders de New York vendredi soir.

Scott Charles Associated Press

Dougie Hamilton, Tyler Toffoli et Luke Hughes ont également trouvé le fond du filet pour les Devils, qui ont mis fin à une séquence de deux défaites.

Jesper Bratt a ajouté trois aides, Timo Meier en a obtenu deux et le gardien Akira Schmid a réalisé 27 arrêts, en route vers sa première victoire de la saison.

Pour les Islanders, Brock Nelson et Bo Horvat ont récolté deux buts chacun, et Kyle Palmieri a récolté trois aides. Le gardien Ilya Sorokin a complété sa soirée de travail avec 33 arrêts.

Lors de la période supplémentaire, Hughes a effectué un cercle dans le territoire des Islanders, bifurqué vers le centre et a décoché un tir qui a battu Sorokin du côté de la mitaine.

Horvat avait forcé la prolongation en touchant la cible avec 71 secondes au cadran.

Tôt en troisième période, Hughes avait donné aux Devils une avance de 4-3 en inscrivant le quatrième but de son équipe, vendredi, en avantage numérique.