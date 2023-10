« Nous leur avons donné des buts faciles. Il faut que ça soit difficile de marquer contre nous. Il faut être meilleurs défensivement et commettre moins de revirements. Je pense que ces deux défaites peuvent nous amener à un autre niveau. Les gars n’essaient pas de perdre, mais de perdre deux parties de suite à domicile, ça te redresse un petit peu », a observé l’entraîneur-chef Jean-François Houle, lundi, après un entraînement à la Place Bell.

(Laval) Les deux défaites à domicile du Rocket de Laval lors du dernier week-end ont montré à l’équipe ce qu’elle doit corriger. Et ce qu’elle doit accepter.

Simon Servant La Presse Canadienne

Les quelque 18 200 spectateurs qui ont occupé les gradins de la Place Bell lors des deux affrontements contre les Canucks d’Abbotsford, vendredi et samedi, ont vu un groupe rempli de promesses, mais qui a présenté des lacunes flagrantes en défensive.

L’entraîneur-chef Jean-François Houle ne célébrera certainement pas ces deux revers, mais il pense que cette petite claque au visage pour commencer la saison rendra ses hommes meilleurs.

« Nous leur avons donné des buts faciles. Il faut que ça soit difficile de marquer contre nous. Il faut être meilleurs défensivement et commettre moins de revirements. Je pense que ces deux défaites peuvent nous amener à un autre niveau. Les gars n’essaient pas de perdre, mais de perdre deux parties de suite à domicile, ça te redresse un petit peu », a observé Houle, lundi, après un entraînement à la Place Bell.

Évidemment, l’entraîneur-chef du Rocket peut travailler avec son personnel pour améliorer les carences défensives, mais en ce qui a trait à l’inexpérience et le manque de chimie qui se trouvent devant lui, il n’y a que le temps qui puisse régler les choses.

Lors de chacun de ses deux matchs du week-end, le Rocket a utilisé huit recrues, dont les deux gardiens. Sans parler du fait que certains jeunes ont eux-mêmes dû laisser leur place à d’autres joueurs dans la formation.

Houle avoue que la situation actuelle est particulière, mais il a bon espoir que la stabilité s’installe petit à petit.

« Nous avons plusieurs joueurs dans la formation en ce moment alors nous essayons d’être justes envers tout le monde. Ce n’est pas l’idéal pour un entraîneur-chef, mais nous évoluons dans une ligue de développement et c’est ce que nous ferons. Après, il va y avoir des blessés, des rappels, ça va créer de la place et ça va revenir à la normale », a mentionné Houle, ajoutant que les retraits de Xavier Simoneau et Lucas Condotta lors du match de samedi n’avaient aucun lien avec leur performance.

L’entraîneur-chef n’est pas au bout de ses peines, alors qu’il a perdu les services du jeune attaquant Emil Heineman, samedi. Le Suédois est entré en contact avec un arbitre, tôt en deuxième période, et il n’est pas revenu dans la rencontre.

Après avoir causé une belle surprise lors d’un court passage dans la Ligue américaine, la saison dernière, Heineman complétait un trio efficace avec Mitchell Stephens et Joshua Roy avant de tomber au combat. Houle ignore quand il retrouvera son attaquant.

« Nous ne savons pas si c’est une blessure à long terme. Il y aura d’autres examens aujourd’hui (lundi) et nous en saurons plus sur la blessure, a-t-il indiqué. C’est un de nos bons joueurs offensifs alors ça va changer les trios, mais ça va donner l’occasion à d’autres joueurs. »

Il sera intéressant de voir si la combinaison de Roy, Joel Armia et Stephens sera de nouveau utilisée contre les Americans de Rochester, mercredi soir à Laval.

Houle ne semble pas trop inquiet de voir son attaque rouler à plein régime malgré la perte de Heineman, mais il souhaite que la défensive passe à un autre niveau. Surtout contre un adversaire rapide comme les Americans.

« Ils ont sélectionné plusieurs bons joueurs au repêchage lors des dernières années et c’est une très bonne équipe. Nous avons joué contre eux au tournoi des recrues et ils étaient extrêmement rapides. Ça va être un bon test pour nos jeunes défenseurs. Il faut mieux jouer défensivement et avoir une meilleure possession de la rondelle », a noté Houle.

Les Americans seront de passage à Laval pour une séquence de deux matchs. Le second aura lieu vendredi soir.

Trudeau prêt à se ressaisir

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE William Trudeau a fait partie des défenseurs qui ont connu des difficultés ce week-end.

Après une très belle saison recrue avec le Rocket, en 2022-23, et un magnifique camp avec le Canadien de Montréal, le mois dernier, William Trudeau a fait partie des défenseurs qui ont connu des difficultés ce week-end.

Le Québécois de 21 ans a commis quelques revirements, vendredi, et il a semblé à fleur de peau en écopant deux pénalités de rudesse. Il a été rayé de la formation, samedi.

Trudeau avait compris le message avant même de savoir qu’il allait regarder ses coéquipiers des gradins.

« J’ai regardé des vidéos de mon match avec les entraîneurs et j’ai vu que je ne jouais pas de la même façon que l’an dernier. Il faut simplement que j’efface et que je recommence. Je sais comment je suis capable de jouer. À certains moments, j’ai été un peu trop agressif.

Houle n’avait pas caché sa déception, vendredi soir, mais il a confiance que son jeune défenseur revienne rapidement sur la bonne voie, comme il l’a montré précédemment.

« William est un très bon défenseur. Parfois, tu as simplement besoin d’un petit reboot. Il va être meilleur parce qu’il l’a fait. C’est plus l’aspect mental en ce qui le concerne. Il a essayé d’en faire un peu trop et il doit simplement revenir au William Trudeau tranquille que nous connaissons », a exprimé l’entraîneur-chef du Rocket.