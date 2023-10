Linus Karlsson (94) des Canucks d’Abbotsford célèbre son but contre le gardien de but Jakub Dobes (71) du Rocket de Laval.

Un premier match est ce qu’il est : un premier match. Le Rocket de Laval a connu un bon départ avant que la chaîne de vélo ne saute en milieu de deuxième période.

Les pénalités, les revirements coûteux, le manque d’opportunisme – et peut-être un peu de nervosité – ont tous eu un rôle à jouer dans ce revers de 7-4 face aux Canucks d’Abbotsford, vendredi, lors du match d’ouverture.

Le Rocket connaissait un bon match offensif. La marque était de 2-2 en milieu de deuxième période. Puis les Canucks ont enfilé trois buts en moins de quatre minutes. L’énergie a baissé, sans surprise. Les hommes de Jean-François Houle n’ont pas mal fait, en troisième période, mais c’était… trop peu trop tard, et tant pis si c’est un cliché.

Il faut être plus raides en avant de notre filet, a résumé Houle après la rencontre. Deux de ces trois buts-là, on était en arrière du gars et on n’avait pas les bâtons. Ce sont des petits détails. Jean-François Houle, entraîneur-chef du Rocket

« Ça va être comme ça assez souvent cette année, a-t-il ajouté. On a plusieurs jeunes, alors on aura beaucoup d’apprentissages et beaucoup de vidéos. »

Il demeure que parmi les bonnes choses à retenir de ce premier duel, il y a le travail de certains jeunes, comme Joshua Roy. Tout joueur espère que son premier but chez les professionnels sera joli ; le Québécois de 20 ans peut cocher ce point sur sa liste, si une telle chose existe.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Joshua Roy (10) et Joel Armia (40) bataillent pour la rondelle devant le gardien des Canucks.

Roy, un des joueurs les plus acclamés lors de la traditionnelle présentation officielle, a inscrit le deuxième but du Rocket dans la défaite. Il a accepté une passe d’Emil Heineman à la pointe, avant de servir une tasse de café à un joueur adverse et de marquer d’un tir des poignets dans le bas du filet. La Place Bell a vibré.

« C’était un bon feeling ! a-t-il admis. Ce n’est pas comme si c’était un but ouvert. Je suis content que ce soit un beau but là-dessus, et j’espère qu’il va y en avoir d’autres. »

Houle a vanté le talent de son attaquant et sa capacité à créer de bons jeux. « Même défensivement, il s’est bien repris à quelques reprises, a-t-il noté. Il est plus fort physiquement que je pensais. Il protège bien la rondelle, il a une belle vision du jeu. […] Il a joué un bon match. »

Armia, « bon et engagé »

Fraîchement arrivé à Laval, Joel Armia n’a pas mis de temps à s’inscrire à la feuille de pointage. Parce qu’il le fallait, il a été le premier à trouver le fond du filet en début de première période. Il a marqué une deuxième fois en fin de match, en sautant sur un retour de tir de Roy, qui a, du coup, ajouté une mention d’aide à sa fiche. Le match était cependant déjà quasi hors de portée de la troupe lavalloise.

« [Joel] a super bien joué, a noté Houle. Je l’ai trouvé bon, engagé. Il a compétitionné, marqué de gros buts. Il était bon sur le désavantage numérique, il a un bon bâton. Je suis vraiment content pour lui, ça doit lui faire du bien d’avoir compté quelques buts. »

« Il parlait beaucoup aujourd’hui avec les gars à côté de lui dans la chambre, a-t-il continué au sujet du Finlandais. Sur le banc aussi, je l’ai vu parler à quelques gars. »

« J’aime jouer physique »

Logan Mailloux a fait plaisir à la foule en début de troisième période, quand il s’est porté à la défense de Mattias Norlinder, qui venait de subir une mise en échec percutante en coin de patinoire. Le grand défenseur a laissé tomber les gants devant Chase Wouters. « Mailloux, Mailloux, Mailloux », ont scandé les partisans.

« Ç’a toujours fait partie de mon jeu, a déclaré le principal intéressé, dont quelques doigts étaient entourés de bons vieux plasters. À London, je ne cherchais pas les combats. Je jouais beaucoup de minutes là-bas. Mais j’aime jouer physique. S’il le faut, je vais me lever pour mes coéquipiers tous les soirs. »

« J’ai aimé qu’il soit physique, a dit Houle au sujet du défenseur de 20 ans. Je pense que c’est un des défenseurs qui a fait de bonnes passes raides. Il a fait quelques revirements, mais c’est totalement normal pour un gars comme ça. Il ne s’en laisse pas imposer. »

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Tobie Bisson (4) et Gabriel Bourque (20) repoussent Vasily Podkolzin (92) devant le filet du gardien Jakub Dobes.

En raison du surplus de joueurs chez le Rocket, Jean-François Houle a dû faire des choix : neuf joueurs ont regardé le match des loges. Parmi eux, Jared Davidson, Filip Mesar, Jan Mysak, Nathan Légaré et Nicolas Beaudin. Houle a été très clair : il y aura des changements dès samedi, pour le deuxième match face aux Canucks.

« On a perdu 7 à 4… Je pense qu’on peut passer des messages tout de suite en partant », a-t-il lâché.