(Laval) Le Rocket de Laval a couronné avec succès un bref calendrier préparatoire de deux parties avec une victoire de 5-2 contre les Senators de Belleville, dimanche après-midi à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Pour l’occasion, l’entraîneur-chef Jean-François Houle a employé 11 des joueurs qui avaient contribué au gain de 3-1 à Toronto jeudi.

Aussi, il a fait appel, pour la première fois, à l’attaquant Joshua Roy et au défenseur Logan Mailloux, que le Canadien avait cédé à son club-école mardi.

Si Mailloux a offert une performance convenable, Roy, lui, s’est particulièrement distingué.

Inséré au sein d’un trio que complétaient Philippe Maillet et Filip Mesar, Roy a habilement préparé le premier but du match, celui de Maillet après seulement 39 secondes de jeu.

Roy a ajouté des mentions d’aide sur l’éventuel but victorieux, marqué par le défenseur Jayden Struble, au deuxième vingt, et sur celui de Mesar, en troisième période, après un échec-avant efficace.

Nathan Légaré, lors d’une infériorité numérique en première période, et Jared Davidson ont marqué les autres filets du Rocket contre Kevin Mandolese, qui a joué tout le match.

Face à un rival qui avait été amputé de plusieurs joueurs, qui avaient été rappelés pour le match des Sénateurs d’Ottawa contre le Canadien la veille, le Rocket a dominé 43-24 au chapitre des tirs au but.

Comme ils l’avaient fait à Toronto jeudi, Jakub Dobes et Strauss Mann se sont partagé le boulot devant le filet du Rocket.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DU ROCKET Philippe Maillet

Mann a commencé la rencontre et a accordé deux buts sur 13 tirs en un peu plus de 30 minutes.

Il a cédé devant Cole Reinhardt, au premier vingt, et face à Matthew Boucher, qui a touché la cible sous les yeux de son père, Philippe Boucher, ancien défenseur de la LNH, en période médiane.

Dobes a stoppé les 11 tirs dirigés vers lui.

Le match s’est déroulé dans des conditions plutôt particulières. Pour des raisons de logistique, l’organisation du Rocket a choisi de tenir la rencontre devant des gradins déserts.

Seuls des membres des familles de joueurs du Rocket se trouvaient dans l’aréna, éparpillés dans des sièges situés derrière les deux bancs des punitions.

Toutefois, comme l’ouverture locale approche à grands pas, l’équipe responsable de l’animation de match a tenu une répétition générale, avec des pauses commerciales planifiées et agrémentées par… un animateur de foule !

On a même fait entendre, avant la première mise en jeu, un message servant à donner des directives préventives aux spectateurs !

Et bien sûr, on a demandé aux gens de retirer chapeau et casquette et de se lever pour l’interprétation de l’hymne national !

Cette ouverture locale aura lieu vendredi soir alors que le Rocket accueillera les Canucks d’Abbotsford. Les deux mêmes formations s’affronteront le lendemain, cette fois en après-midi.