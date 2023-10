Sean Farrell (15) et Filip Johansson (46)

(Laval) Le Rocket de Laval n’a pas été en mesure de diviser les honneurs de son programme double du week-end face aux Canucks d’Abbotsford, s’inclinant 4-3 devant 7940 spectateurs à la Place Bell.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Le troisième but du match de Tristen Nielsen tard au troisième vingt a fait la différence. Aidan McDonough a également déjoué Strauss Mann, qui a fait face à 29 rondelles et qui n’avait aucun reproche à se faire.

Le but vainqueur de Nielsen est survenu 13 secondes après que Lias Andersson eut égalé la marque avec son deuxième but du match, lors d’un avantage numérique.

Le Rocket a cru avoir créé l’égalité dans les derniers instants du temps réglementaire lorsque Philippe Maillet a trouvé le fond du filet. Toutefois, la lumière verte s’était allumée avant que le disque ne fasse bouger les cordages.

Joshua Roy a réussi l’autre filet du Rocket qui a dirigé 44 tirs vers Nikita Tolopilo.

Roy, Andersson et Joel Armia, de loin, ont été les meilleurs attaquants de la formation lavalloise.

Le premier a terminé le match avec 10 tirs au filet, sans compter un poteau lors d’un avantage numérique au troisième vingt. Le second a obtenu huit tirs et une aide sur le but de Roy.

Tôt en deuxième période, le Rocket a perdu les services de l’attaquant Emil Heineman.

Le Suédois s’est blessé lorsqu’il a été impliqué dans un incident bizarre avec l’arbitre Mathieu Menniti derrière le filet des Canucks. Le Rocket n’a pas précisé la nature de la blessure.

À partir de ce moment du match, Roy et Armia ont évolué sur le même trio en plus de passer beaucoup de temps en avantage numérique.

Le Rocket reprendra le collier mercredi pour une séquence de trois matchs en quatre soirs.

Les deux premiers auront lieu à la Place Bell face aux Americans de Rochester, mercredi et vendredi. Samedi prochain, le Rocket disputera une première partie à l’extérieur de son domicile, à Belleville, contre les Senators.

Un creux de vague

Vendredi soir, un intervalle de quatre minutes en deuxième période allait éventuellement couler le Rocket.

Samedi après-midi, un mini creux de vague en deuxième moitié de première période a placé la formation lavalloise en position précaire.

Pendant un peu plus de trois minutes, le Rocket n’a pas réussi à tester Tolopilo. Or, pendant cette séquence, les Canucks ont frappé deux fois.

Nielsen a ouvert la marque en faisant dévier un tir des poignets du défenseur Jett Woo à 14 : 39.

Moins de trois minutes plus tard, McDonough a pu se présenter tel un touriste devant le filet de Mann qu’il a battu en le contournant d’abord à sa droite à l’aide d’une belle feinte.

Le Rocket s’est cependant ramené dans le match grâce à une deuxième période de grande qualité, lors de laquelle il a bombardé Tolopilo de 17 tirs.

À 12 : 29, Roy a réduit de moitié l’avance des visiteurs. Puis, avec un peu moins de deux minutes à jouer à la période médiane, Andersson a ramené les deux clubs à la case de départ.

Le Suédois a réussi à pousser dans le filet une rondelle laissée libre derrière Tolopilo, à la suite d’un arrêt sur un tir du défenseur Jayden Struble.