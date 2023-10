« Oui, on est content de notre camp. Mais quand ce sont les vraies équipes, ça change un petit peu. Et oui, on va avoir une équipe jeune, et comme j’ai dit, on va faire des erreurs. Et on va travailler ensemble pour essayer de tout améliorer ça », a dit l’entraîneur-chef du Rocket de Laval Jean-François Houle.

(Montréal) Il y a bien sûr loin de la coupe aux lèvres, et Jean-François Houle sera le premier à le rappeler. Mais après une semaine complète à diriger des entraînements et deux victoires en autant de duels préparatoires, l’entraîneur-chef du Rocket de Laval est apparu satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à maintenant.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

« Pour nous, c’était important d’établir une bonne structure au début du camp et je pense que ç’a bien fonctionné avec les deux matchs. Notre échec-avant a été excellent, nos jeux en zone offensive étaient bons, on a marqué trois buts en avantage numérique à Toronto, on a pu pratiquer notre désavantage [numérique] aujourd’hui, alors ça, ça va porter fruit », a évalué Houle après le gain de 5-2 de ses joueurs contre les Senators de Belleville dimanche à Laval.

« Oui, on est content de notre camp. Mais quand ce sont les vraies équipes, ça change un petit peu. Et oui, on va avoir une équipe jeune, et comme j’ai dit, on va faire des erreurs. Et on va travailler ensemble pour essayer de tout améliorer ça », a-t-il aussitôt enchaîné avec réalisme.

De manière plus spécifique, Houle a dit avoir retiré beaucoup de positif du match de dimanche. Invité à comparer cette rencontre avec celle jouée jeudi à Toronto, que sa troupe avait gagnée 3-1, Houle a fait part de petites nuances.

« Je pense qu’on a joué de la manière qu’on voulait jouer, avec rapidité et de bons jeux de passes. On a été bons défensivement », a-t-il analysé en parlant de dimanche.

« On avait un peu moins la rondelle à Toronto. [Dimanche], j’ai trouvé qu’en zone offensive, on avait une bonne possession de rondelle. À Toronto, c’était un peu différent mais là encore, il y a eu du positif. »

Les joueurs du Rocket seront de retour sur la glace mardi matin pour la première de trois séances d’entraînement d’affilée avant d’entamer leur calendrier régulier vendredi contre les Canucks d’Abbotsford à la Place Bell.

Ces trois jours permettront à Houle de peaufiner les concepts qu’il cherche à implanter au sein de son groupe. Aussi, il poursuivra ses expériences afin d’établir les meilleures combinaisons possibles, autant à l’attaque qu’à la ligne bleue.

La partie de dimanche a notamment permis de voir que les attaquants Joshua Roy et Philippe Maillet pourraient connaître du succès ensemble.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy

Par ailleurs, Houle a livré un constat différent après avoir utilisé les défenseurs Logan Mailloux et William Trudeau sur la même paire, dimanche.

Satisfait du travail de Mailloux, Houle, avec transparence et honnêteté, a qualifié le rendement de Trudeau de « moyen » contre les Senators.

« On va peut-être faire d’autres essais parce que ce sont deux joueurs du même genre. Ils aiment se porter à l’attaque. Des fois, c’est peut-être mieux d’avoir un défenseur qui aime se porter à l’attaque avec un joueur qui est un peu plus défensif. On va continuer à faire des tests avec nos défenseurs », a mentionné Houle.

Tous ces tests que Houle compte faire pendant les prochains jours dépendront aussi des développements dans l’entourage du Canadien de Montréal.

Dimanche, l’équipe a placé au ballottage les noms de l’attaquant Joel Armia et du défenseur Gustav Lindström. Lundi matin, le Tricolore comptait encore 25 joueurs au sein de sa formation, deux au-dessus de la limite permise.

Ainsi, Houle n’était pas en mesure, dimanche, de dire avec précision combien de joueurs il gardera à Laval lorsque s’amorcera la saison.

Pour le moment, le Rocket compte 29 joueurs à l’entraînement, soit 17 attaquants, huit défenseurs et quatre gardiens.