Sergei Bobrovsky freine les Leafs

(Sunrise) Kevin Stenlund et Oliver Ekman-Larsson ont inscrit leur premier but avec la Floride, Sergei Bobrovsky a bloqué 30 rondelles et les Panthers ont remporté leur match d’ouverture à domicile en vainquant les Maple Leafs de Toronto 3-1, jeudi.