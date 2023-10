PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Cole Smith a inscrit deux buts en première période pour aider les Predators de Nashville à vaincre les Rangers 4-1, à New York, jeudi.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Ryan O’Reilly et Filip Forsberg ont aussi marqué pour les visiteurs, alors que le gardien Juuse Saros, qui obtenait un cinquième départ en six matchs cette saison, a repoussé 23 tirs.

Adam Fox a fait scintiller la lumière rouge pour les Rangers. Igor Shesterkin a été remplacé par Jonathan Quick en deuxième période, après avoir alloué quatre buts en 18 lancers. Quick a bloqué les neuf tirs dirigés vers lui.

Vincent Trocheck croyait avoir réduit l’écart à 4-2 en troisième période, mais les Predators ont contesté le but en raison d’un hors-jeu et ont eu gain de cause.

Forsberg a porté la marque à 4-0 pour les Predators en avantage numérique à l’aide d’un tir du cercle droit, dans le coin supérieur gauche avec 6 : 09 à jouer au deuxième vingt. Le filet de Forsberg a mis fin à la soirée de Shesterkin.

Les Rangers ont obtenu un avantage numérique à cinq contre trois en fin de deuxième période. Fox en a profité, alors que sa passe vers l’enclave a dévié sur la jambe droite du défenseur Ryan McDonagh à 42 secondes de la fin de l’engagement, avant de pénétrer le filet.

Le but de Fox a donné aux Rangers un but en avantage numérique à chacun de leurs quatre matchs jusqu’ici cette saison.