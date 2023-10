L’attaquant Mark Scheifele a connu la saison dernière la meilleure de sa carrière pour les buts, avec 42, et se classe premier dans l’histoire de la franchise pour les buts en séries éliminatoires (19) ainsi que pour les buts gagnants (44).

Mark Scheifele et Connor Hellebuyck pour longtemps

Les Jets de Winnipeg ont conclu des ententes identiques, et à très long terme, avec deux des principaux membres de leur noyau.

La Presse canadienne

L’attaquant Mark Scheifele et le gardien Connor Hellebuyck ont chacun signé une prolongation de contrat de 7 ans, d’une valeur moyenne de 8,5 millions de dollars par saison.

Les prolongations vont entrer en vigueur lors de la saison 2024-2025, ce qui évitera aux deux joueurs d’avoir à terminer leur actuel contrat dans l’incertitude quant à leur avenir.

PHOTO JOHN WOODS, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le gardien Connor Hellebuyck, 30 ans, a été repêché un an plus tard au cinquième tour et entame sa neuvième saison avec l'équipe.

Scheifele a connu la saison dernière la meilleure de sa carrière pour les buts, avec 42, et se classe premier dans l’histoire de la franchise pour les buts en séries éliminatoires (19) ainsi que pour les buts gagnants (44). Il a été repêché par les Jets au 7e rang au total en 2011.

Hellebuyck, 30 ans, a été repêché un an plus tard au cinquième tour et entame sa neuvième saison avec l’équipe.

Le gardien américain est le meilleur gardien de la franchise en termes de matchs joués (445), de victoires (238) et de blanchissages (32). Il a remporté le trophée Vézina en 2020 et a été finaliste en 2018 et 2023.