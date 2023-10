En 1993, Martin St-Louis était un simple étudiant-athlète de 18 ans à l’Université du Vermont. Cette année-là, les Whalers de Hartford étaient débarqués au Gutterson Fieldhouse, à Burlington, pour y tenir une partie de leur camp.

On devine que le jeune homme d’alors était loin de se douter qu’il avait devant lui, sur la patinoire, un de ses futurs prédécesseurs (Randy Cunneyworth) et un futur DG de la LNH (Pat Verbeek)

« C’était impressionnant de les voir de proche, s’est souvenu St-Louis, en point de presse, mercredi. Les années d’après, c’était les Rangers. Brian Leetch, Mike Richter… C’était impressionnant de voir les gars bouger. On était gâtés. »

Cette semaine, une nouvelle génération d’amateurs aura la chance d’observer de près des joueurs de la LNH puisque le Tricolore terminera son camp à Mont-Tremblant, avec des entraînements jeudi et vendredi. Les entraînements seront ouverts au public et aux médias, donc le terme « retraite fermée » est plus ou moins approprié.

N’empêche que les joueurs en profiteront pour tenir des activités de groupe. Nick Suzuki a confirmé qu’un tournoi de golf est prévu. « J’ai dû demander à tous les joueurs de me donner leur handicap pour faire des équipes équilibrées », a raconté le capitaine. Aucun autre détail n’a filtré. Joueront-ils au parchési, aux poches, à vérité ou conséquence ? La réponse, malheureusement, est inconnue.

Le but de l’exercice, lui, l’est. « On a de nouveaux visages, mais plusieurs d’entre nous avons déjà passé du temps ensemble, a rappelé Suzuki. Mais au camp, on était divisés en quatre, donc il y a des gars qu’on n’a pas vus, on a passé l’été éparpillés un peu partout. C’est la chance de reconnecter entre nous. »

Ces expéditions avaient jadis la cote. Les Penguins avaient l’habitude d’aller à la base militaire de West Point, près de New York. Sous Guy Carbonneau, le Canadien avait filé à Tremblant ; sous son successeur, Jacques Martin, c’était plutôt sur un ranch dans le secteur de Collingwood, en Ontario. Lorsque Mike Matheson jouait en Floride, les Panthers allaient passer quelques jours dans les Everglades pour faire des activités de style « militaire ». Mais ces traditions se sont perdues avec la pandémie.

St-Louis a toutefois été clair : même si les joueurs auront de l’agrément, « quand on sera à l’aréna, on va travailler. » Il a rappelé que son club arrive à la dernière étape du camp. Le début du camp, les matchs intraéquipe, c’était « beaucoup d’évaluation, pas vraiment d’enseignement.

« Ensuite, tu dois rentrer des concepts, pour qu’on ait un jeu d’équipe. On avait trois groupes. Dans les trois groupes, des gars allaient jouer des matchs, donc il fallait gérer beaucoup de choses. Une fois que tu as moins de joueurs, tu peux plus rentrer dans les détails et c’est ce qu’on peut faire. »

Avec les réductions de personnel, St-Louis peut maintenant regrouper tous ses joueurs dans une même séance d’entraînement. Mercredi, ils étaient 23 patineurs (15 attaquants, 8 défenseurs) et 3 gardiens. Sean Monahan et Gustav Lindström ont eu droit à une journée de traitements.

À ce sujet, la journée de traitements de Monahan était certainement inattendue, du moins de l’extérieur. Il est en effet particulier qu’un joueur y ait droit, au lendemain d’un congé d’entraînement et ce, après que Monahan eut disputé trois matchs préparatoires jusqu’ici.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Sean Monahan

Absents à l’entraînement de lundi, les attaquants Alex Newhook et Joel Armia étaient de retour avec leurs coéquipiers.

Christian Dvorak faisait aussi partie du groupe. Opéré à un genou en mars, l’attaquant doit théoriquement s’absenter jusqu’en novembre, avait dit Kent Hughes à l’ouverture du camp. Il porte toujours un chandail gris, suggérant qu’il ne peut pas encore encaisser de contacts. Mais du reste, il patine avec une certaine aisance qui laisse croire qu’il n’aura aucun mal à respecter l’échéancier établi…

Mike Matheson, lui, n’a toujours pas disputé de match hors-concours, mais il s’est exercé avec ses coéquipiers mercredi et a bon espoir de pouvoir jouer samedi, à Ottawa, dans le sixième et dernier duel préparatoire de Montréal.

« Quand ça fait des mois qu’on n’a pas joué, ça aide à retrouver le timing », a dit le Québécois.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Mike Matheson

On devine que l’organisation voudra être prudente avec Matheson. L’an dernier, il s’était blessé au camp et avait dû attendre au 19 novembre avant de disputer son premier match. Il a joué 24 minutes dès son premier match, ce qui est devenu sa moyenne, mais après neuf matchs, il tombait de nouveau au combat.

Malgré un début de camp très ordinaire, Emil Heineman survit. Avant le début des hostilités, le colosse ailier était vu comme un candidat pour causer une surprise, mais un tournoi des recrues beige, au mieux, a fait baisser les attentes de plusieurs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Emil Heineman

Il tarde toujours à se démarquer. Lundi à Toronto, il a bloqué quelques attaques des Leafs, mais son revirement a aussi mené à un but des Torontois. En revanche, il a offert une présence physique comme peu de ses coéquipiers peuvent le faire, distribuant quatre mises en échec, dont une qui a choqué T. J. Brodie en début de match.

« La robustesse fait en sorte que je suis plus impliqué dans le match, j’amène de l’énergie et ça m’aide à gagner des batailles pour la rondelle, à passer du temps en zone offensive », a décrit le Suédois.

Heineman aura toutefois besoin d’une hécatombe à l’infirmerie, car il n’a pas à transiter par le ballottage pour être cédé à Laval, et dans le cas où Montréal amorcerait la saison avec trois gardiens, il y aurait un poste en moins pour les patineurs.