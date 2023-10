PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Anaheim) Les partisans qui rêvaient de voir l’attaquant Trevor Zegras rejoindre Cole Caufield dans l’uniforme du Canadien de Montréal devront de toute évidence patienter encore quelques saisons avant de voir leur fantasme se réaliser.

La Presse Canadienne

Les Ducks d’Anaheim ont consenti une prolongation de contrat de trois saisons à Zegras, lundi, a confirmé l’équipe californienne sur son compte X officiel.

Selon plusieurs sources au fait de l’entente, celle-ci lui rapporterait en moyenne annuellement 5,75 millions US.

Zegras, qui s’est notamment fait connaître du public montréalais pour la feinte « Michigan » qu’il a servie au gardien du Bleu-blanc-rouge Samuel Montembeault lors de la visite des Ducks au Centre Bell en janvier 2022, a conclu la dernière campagne avec 23 buts et 42 mentions d’aide en 81 parties.

Le hockeyeur âgé de 22 ans, qui mesure six pieds et pèse 185 lb, totalise 49 buts et 90 mentions d’assistance en 180 matchs en carrière dans la LNH. Zegras fut le premier choix, neuvième au total, des Ducks lors de la séance de repêchage de la LNH en 2019.