On dit souvent des jeunes joueurs qu’ils ont un moment « bienvenue dans la Ligue nationale ». Logan Mailloux a eu droit à un de ces moments mercredi. Il souhaite maintenant que ce soit le seul.

C’était en deuxième période du match contre les Devils. Comme Wile E. Coyote, Mailloux s’est lancé à la poursuite du pas vilain Jack Hughes. Quelques secondes plus tard, Dawson Mercer marquait, tandis que Mailloux se retrouvait les mains vides, un peu comme le pauvre coyote, pancarte loufoque en moins.

Quand des jeux du genre se produisent, d’où vient la rétroaction ? Des entraîneurs au banc, ou dans la salle vidéo le lendemain ?

« C’était un peu des deux, mais je n’avais pas nécessairement besoin qu’ils me le disent, je l’avais remarqué en revenant au banc !, a lancé Mailloux, après l’entraînement optionnel de vendredi. Ce n’est peut-être pas une bonne idée de partir en échec-avant, en désavantage numérique, contre un des meilleurs joueurs de la LNH. Donc vous ne me verrez plus comme F1 [premier attaquant en échec-avant] en désavantage numérique de sitôt ! »

Mailloux aura la chance de se reprendre vendredi, à l’occasion de la visite des Maple Leafs de Toronto au Centre Bell pour le troisième match préparatoire du CH.

« C’était mon premier match professionnel, a-t-il rappelé. Je vais lire le jeu différemment. J’ai regardé la vidéo et je vais apporter des ajustements. »

Comme c’était le cas lors du match de lundi, Mailloux formera de nouveau un duo avec Jordan Harris. « Jouer avec Logan, c’était bien. Il est talentueux, il aime appuyer l’attaque. Deux défenseurs mobiles ensemble, on peut créer des jeux », a estimé Harris.

Quelques mots de français

Par ailleurs, à la fin de son point de presse, Mailloux a été invité à répondre à une question en français. Il était su qu’il avait une certaine maîtrise du français, lui qui vient de Belle River, où on retrouve une communauté franco-ontarienne.

Mais les occasions pour le démontrer ont été rares au fil des ans. Au lendemain de sa sélection par le Canadien au repêchage, en 2021, il avait notamment lu une déclaration au sujet de ses démêlés avec la justice, et cette déclaration était en anglais et en français.

Vendredi, le confrère Jonathan Bernier lui a donc demandé un commentaire sur le match de la soirée. « Ce sera chic de jouer contre les Leafs. C’est l’équipe de ma mère, je veux les battre ce soir, ce serait cool », a-t-il répondu.

Un duel d’équipes B

Cela dit, ceux qui songent à aller voir un des deux matchs préparatoires cette fin de semaine souhaiteront peut-être plus tenter leur chance samedi, car les formations de vendredi du Canadien et des Maple Leafs ne regorgent pas exactement de vedettes.

Les Cole Caufield, Nick Suzuki, Auston Matthews, Mitch Marner et John Tavares seront tous absents de part et d’autre.

Le Canadien comptera néanmoins 11 vétérans selon les règles de la LNH. On compte cependant des joueurs tels que Gustav Lindstrom et Jesse Ylönen parmi ces « vétérans ».

Parlant de vétérans, les attaquants Tanner Pearson, Jake Evans et Brendan Gallagher auront droit à un premier match, et formeront un trio. Ce sera aussi le cas des défenseurs Lindstrom et Nicolas Beaudin, de même que les attaquants Joel Armia, Jan Mysak et John Parker-Jones.

Le cas de Lindstrom devient intrigant à suivre. On compte déjà deux blessés à la ligne bleue chez le Tricolore, soit Chris Wideman, qui n’a pas encore chaussé les patins, et Mike Matheson, qui a raté le match de mercredi et qui n’a pas été vu sur une patinoire depuis. Lindstrom, défenseur acquis des Red Wings en retour de Jeff Petry cet été, tire de la droite. Il était essentiellement le septième défenseur à Detroit la saison dernière.

Kaiden Guhle et Juraj Slafkovsky, les deux seuls qui ont participé aux deux premiers matchs, obtiendront un premier congé.

Cayden Primeau devrait amorcer le match pour le CH. Strauss Mann sera également en uniforme, mais on ignore s’il jouera ou si Primeau disputera la totalité de la rencontre.

Les Leafs débarqueront eux aussi avec un effectif modeste, au sein duquel on retrouvera cependant Matthew Knies, un attaquant repêché au 2e tour en 2021, qui tente de se tailler une place au sein des deux premiers trios des Torontois.

Plusieurs ont noté la présence de l’imposant Ryan Reaves dans l’effectif des Leafs. Le CH comptera pour sa part sur Arber Xhekaj, mais le grand défenseur ne parlait pas comme un gars qui s’attend à ce que les gants tombent.

« Reaves est un joueur robuste, j’en suis également un. On va peut-être se foncer dessus quelques fois, on verra bien. [Me battre] n’est pas mon objectif en matchs préparatoires. Je veux juste montrer aux entraîneurs ce que je peux faire. »